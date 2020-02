Seit Wochen liegen in Lübeck immer wieder kleine Päckchen am Straßenrand. Wer sie dort platziert, weiß man nicht. Der Inhalt ist ziemlich unappetitlich.

Päckchen am Straßenrand - „Ist das eklig!“: Wer ist der Windel-Werfer von Lübeck?