Schortens

Herr Ambrosy, bei Ihnen in Friesland hat eine Krankenschwester Kochsalz verimpft, weil ihr Mitte vergangener Woche ein Fläschchen mit Impfserum hingefallen ist. Sie wollte den Fehler vertuschen. Nun ist sie entlassen worden, weil sie einen viel größeren Fehler gemacht hat, um einen kleinen nicht eingestehen zu müssen. Ist das nicht tragisch?

In der Tat ist der Fall tragisch und zwar in alle Richtungen: Der Fall hat sich am 21. April, abgespielt. Da hat diese examinierte Krankenschwester – sie war beim DRK beschäftigt – zwischen 7 und 13 Uhr ein Fläschchen Biotech fallen lassen, das sie anmischen wollte mit der Kochsalzlösung, so wie es vorgeschrieben ist. Und sie hat dann, um den Vorfall zu vertuschen, sechs Spritzen nur mit der Kochsalzlösung aufgezogen. Und diese sechs Spritzen sind da mitverimpft worden. So können wir nicht sagen, wer die sechs Personen sind, die zwischen 7 und 13 Uhr versorgt worden sind. Das waren insgesamt 200 Männer und Frauen. Deshalb werden wir diesen 200 Menschen einen Antikörpertest am 5. Mai anbieten und hoffen, dass sich herausstellt, wer noch einmal geimpft werden muss.

Aber sagt dieser Fall nicht auch etwas aus über den Druck, unter dem Krankenschwestern stehen können? Die Frau, der jetzt ein Strafverfahren droht, hat um ein Missgeschick zu vertuschen, etwas viel Schlimmeres getan...

Es handelt sich um eine examinierte Krankenschwester, die wissen muss, was sie im Zweifelsfall anrichtet. Von einer examinierten Krankenschwester kann erwartet werden, auch unter Druck richtige Entscheidungen zu treffen. Ihr Motiv war klar, den Vorfall zu vertuschen. Aber sie hätte auch zum technischen Leiter des Impfzentrums gehen können und ihn über das Missgeschick informieren können. Dann hätte es vielleicht eine Ermahnung gegeben, mit dem wertvollen Stoff achtsamer umzugehen. Aber mehr auch nicht. Sie hat sich nach Tagen lediglich einer Kollegin anvertraut, die das einzig Richtige getan hat, nämlich den Leiter des Impfzentrums zu informieren, der sofort die Polizei und mich informiert hat. Die Krankenschwester ist, so weit ich weiß, voll geständig.

Es haben viele Menschen in den sozialen Medien auch Verständnis beziehungsweise Mitleid für die Krankenschwester aufgebracht, die sich zu einem so tragischen Fehlverhalten entschließt...

Es bleibt ein Fehlverhalten. Und wir müssen auch auf jene 200 Menschen schauen, deren Vertrauen möglicherweise erschüttert ist. Sie müssen sich jetzt auf Antikörper testen lassen, sie haben womöglich nicht das Impfmittel bekommen, auf das sie sehnlich gewartet haben. Schwestern, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger stehen oft unter Druck. Aber das heißt doch nicht, dass sie sich zu strafbaren Handlungen hinreißen lassen dürfen. Weder im Impfzentrum noch im Operationssaal. Der Hinweis, dass die Kochsalzlösung gesundheitlich nicht gefährlich ist, hilft auch nicht weiter. 200 Menschen sind in Sorge, sechs davon sind ungeimpft und damit ungeschützt und das besorgt mich.

Was haben Sie getan, um so etwas künftig zu verhindern?

Wir haben am Sonntag sofort ein Bürgertelefon eingerichtet. Ich habe verfügt, dass die 200 Betroffenen angerufen werden, um ihnen Rat und Hilfe anzubieten. Wir haben sofort das Landesgesundheitsamt informiert sowie alle anderen Verantwortlichen. Und wir haben in dem Impfzentrum ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt, das gewährleistet, dass das Aufziehen der Spritzen ohne Kontrolle geschieht.

Über den Fall ist landes- , ja vielleicht sogar bundesweit berichtet worden. Wie hat sich der Vorfall ausgewirkt. Sind die Leute bei Ihnen in Friesland jetzt misstrauisch geworden?

Das hoffe ich nicht und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Vertrauen jetzt weg ist. Zu dem Zeitpunkt, als die Sache bekannt wurde, hat unser Notfall- und Maßnahmenplan eins zu eins funktioniert – das bescheinigen uns das Landesgesundheitsamt, der Krisenstab des Landes und andere. Wir haben schnell reagiert, alles transparent gemacht, um den Schaden zu minimieren und den Menschen zu helfen. Die Polizei geht von einem Einzelfall aus, von einer Krankenschwester, die spontan falsch gehandelt hat. Doch das können wir uns beim besten Willen nicht leisten, da es um die Gesundheit von Menschen geht.

Interview: Michael B. Berger