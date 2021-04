Hannover

Noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie lagen so viele Menschen mit einer Covid-19-Infektion auf Intensivstationen in Niedersachsen. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) waren es Stand Donnerstag genau 292 Corona-Patienten, 164 mussten beatmet werden.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete die Lage in den Krankenhäusern in Niedersachsen dennoch als „entspannt“. Er zeigte sich auch zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Infektionszahlen. „Immer mehr Teile unseres Landes wachsen gerade aus der Notbremse heraus. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen ihr Verhalten geändert haben.“ Weil sprach sich im ZDF-Morgenmagazin gegen einen harten Lockdown aus, wie er aktuell diskutiert wird.

Corona-Patienten auf Intensivstationen: Nur ein Mal fast so viele

Nicht alle teilen allerdings die zuversichtliche Einschätzung des niedersächsischen Ministerpräsidenten. Laut Divi gab es in der seit einem Jahr andauernden Corona-Pandemie nur ein Mal annähernd so viele Covid-Patienten, die intensivmedizinische Betreuung benötigten wie aktuell. Das war auf dem Gipfel der sogenannten zweiten Welle am 16. Januar. Damals lagen 290 Corona-Patienten auf den niedersächsischen Intensivstationen.

„Brauchen eine politische Reaktion“

Die Experten beim Divi glauben auch nicht, dass sich die Situation auf kurze Sicht entspannen wird: „Die nächsten 14 Tage, drei Wochen sind bereits vorgezeichnet: Die Leute, die sich gestern infiziert haben, und das sind nicht wenige, sehen wir in den nächsten zwei bis drei Wochen in den Krankenhäusern“, sagte eine Sprecherin der HAZ. „Wir brauchen jetzt eine politische Reaktion. Es ist nicht die Zeit für Öffnungen.“

Nach Angaben der Divi schrumpfen zugleich die Kapazitäten. Am Donnerstag waren landesweit im Schnitt nur noch 2,3 Intensivbetten pro Klinikstandort frei – 265 von insgesamt 1940 Betten oder weniger als 14 Prozent. 15 Prozent der Patienten hatten eine Covid-19-Infektion. In der Region Hannover waren es noch 29 freie von insgesamt 354 Betten – gerade einmal etwas mehr als 8 Prozent der normalen Kapazität. Etwa ein Fünftel der Patienten hatte eine Covid-19-Infektion.

Intensivstationen „nicht verfügbar“

Am Donnerstag hatten einige Häuser wie das Friederikenstift oder das Clementinenhaus ihre Intensivstationen beim Divi als „nicht verfügbar“ abgemeldet, andere wie das Henriettenstift oder die Paracelsus-Klinik in Langenhagen meldeten begrenzte Kapazitäten. Das Regionsklinikum meldet dem Divi die Daten nicht.

Der für die Patientenversorgung an der Medizinischen Hochschule Hannover zuständige Vizepräsident Frank Lammert warnte allerdings davor, die Daten der Divi falsch zu interpretieren. „Es sind in der Region Hannover genügend Intensivkapazitäten da – und wenn mehr Kapazitäten für Covid-Patienten benötigt würden, würde man es im Moment anpassen können. Bei welchen Inzidenzwerten das nicht mehr funktioniert, können wir im Moment nicht sagen.“ Ähnlich äußerten sich auch Sprecher anderer Krankenhausbetreiber. Laut Divi verfügt das Land Niedersachsen über eine Notfallreserve von 1002 Betten, die innerhalb von sieben Tagen aufgestellt werden könnten.

Von Karl Doeleke