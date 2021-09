Hamburg

„Survivor“, Überlebende: Wer sich im Internet bewegt, trifft immer öfter auf diese Selbstbezeichnung, die viele Opfer sexueller Gewalt für sich wählen. Menschen, die nach wie vor hier sind. Am Leben. Auf der Welt. Die das Leid nicht zerstört hat. Die, wie Lena Jensen es im Gespräch mit den Lübecker Nachrichten ausdrückt, auch Glück hatten. Innere Ressourcen, Halt – in ihrer Geschichte vor allem eine Psychologin, die sich der damals Sechs- oder Siebenjährigen annahm, sobald sie von deren Fall hörte.

Über vier Jahre wurde die heute 28-jährige gebürtige Lübeckerin, die inzwischen in Hamburg lebt und arbeitet, als kleines Kind sexuell missbraucht, von Personen, die der Familie nahestanden, denen sie vertraute.

Überlebende: Auch Lena Jensen nutzt diesen Begriff, denn er zeigt, was für sie maßgeblich ist: Dass sie es geschafft hat, entgegen allen Prognosen, ein selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen. Um diese Botschaft geht es ihr.

Einen wichtigen Teil ihrer selbst verschwiegen

„Frauen, die Verantwortung übernehmen“: Unter diesem Motto steht die aktuell laufende Bewerbungsrunde für die Wahl zur Miss Germany. Längst geht es nicht mehr um herkömmliche enge Schönheitsideale. Jensen, die eine Schauspielausbildung hat und gelegentlich modelt, schrieb einen ersten Bewerbungstext, stellte ihre Arbeit als Finanzberaterin in den Vordergrund, die Rolle der toughen Frau in einer Männerdomäne. Doch etwas daran fühlte sich nicht rund an.

Mit einem Mal, erzählt sie, habe sie erkannt, dass sie wieder dabei war, einen wichtigen Teil ihrer selbst zu verschweigen. „Dabei ist doch nichts Verwerfliches daran.“ Der Zeitpunkt war gekommen, das Tabu zu brechen.

Und so öffnete Jensen sich zum ersten Mal ihren engsten Freunden gegenüber – und gleich darauf gut 70.000 Followern auf Instagram. Sie sprach mit ihrem Verlobten Lukas, „er hat mich ermutigt“, genau wie ihre Kernfamilie.

Sie wolle zeigen, „dass eine Geschichte, die sehr extrem ist, dennoch ein gutes Ende haben kann. Ich möchte anderen Mut machen.“ Die Scham, die das Thema des sexuellen Missbrauchs umgebe, schütze die Täter. Diese seien manipulativ, nutzten das Tabu für ihre Zwecke aus, brächten Kinder, „diese wundervollen, unschuldigen Wesen“, damit zum Schweigen.

Jensens Ziel: „Je öfter man darüber spricht, umso normaler kann der Umgang damit werden.“ Wer in seinem Umfeld das Schweigen breche, werde für andere zur Anlaufstelle. So berichten ihr sowohl Freunde als auch Follower inzwischen von eigenen Missbrauchserfahrungen.

Behauptet sich in einer Männerdomäne: Lena Jensen arbeitet als Finanzberaterin, möchte vor allem Frauen dabei unterstützen, sich eine solide Existenz aufzubauen. Das sei ein Herzensthema für sie. Quelle: Joris Gärmer

Doch sie erlebt auch das Unbehagen all derer, die nun mit Bildern im Kopf, die mit dieser „krassen Geschichte“, wie viele es ihr gegenüber nannten, konfrontiert sind. Und denen das schwerfällt. Jensen hat Verständnis dafür. Sie hat das Gefühl, nach der Eröffnung anders wahrgenommen zu werden. „Man wird erst einmal schwerer greifbar als Person.“ Dennoch: „Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang immer gefühlt nur die Hälfte erzählen. Ich will doch ich sein und nicht immer etwas verschweigen.“

Überleben ist wortwörtlich zu verstehen

„Überleben“, das ist in diesem Kontext viel wörtlicher zu nehmen, als es der Außenstehende im ersten Moment vermuten und ertragen kann. Wer wie Lena Jensen bereits im Alter von zwei Jahren schwer sexuell missbraucht wurde, der trägt neben seelischen Verletzungen körperliche Schäden davon. Die Deformation der Organe etwa, die unerträgliche Anspannung, die Jensen quälte und die sich noch heute verfestigt, wenn sie dem nicht bewusst, etwa mit Yoga und Spaziergängen, entgegenwirkt.

„Meine Finger waren so verkrampft, dass ich sie nicht öffnen konnte, meine Hände nicht bewegen“, erklärt Jensen. Sie habe zudem derart druckvoll die Zähne zusammengebissen, dass sie diese regelrecht „ausgeknirscht“ habe. Hinzu kam das schwere Stottern, kam Suizidalität. Aufenthalte in der Kinderpsychiatrie sollten sie stabilisieren.

Als Schülerin hatte sie Suizidgedanken

„Ich wollte als Schülerin nicht deshalb vom Dach springen, weil ich dachte, dass ich es nicht schaffe, weiterzuleben“, sagt Jensen. „Sondern weil ich mich so schlecht gefühlt habe für meine Eltern.“ Seitdem der Missbrauch schließlich herausgekommen war, litten Mutter und Vater, so die kindliche Logik. Die kleine Lena empfand sich mit dem, was ihr widerfuhr, fürchterlicherweise als Bürde und Last, die sie für die anderen aus der Welt schaffen wollte.

Als Kind und Jugendliche war Jensen infolge des Traumas das, was man gemeinhin verhaltensauffällig nennt. Nie werde sie einen Ausbildungsplatz bekommen, wurde ihr gesagt, geschweige denn das Abitur schaffen. „Ihr Kind wird das nicht überleben.“ Es ist ein Satz, unvorstellbar in seiner Brutalität. Und doch äußerte der Kinderarzt Jensens Mutter gegenüber genau das, in Lenas Beisein. Es ist kein Zufall, dass die Mutter und deren neuer Partner später ganz bewusst Pflegeeltern wurden, sagt Jensen: „Nach allem, was sie mit mir erlebt haben, nehmen sie die Kinder so, wie sie sind, voller Akzeptanz. Damit schenken sie ihnen so viel.“

Dass Jensen selbst das Erlebte nicht komplett abspaltete und verdrängte, sorgte einerseits für „brustkorbsprengenden Schmerz“, wie sie sagt. Der positive Aspekt war, dass die Psychologin mit ihr die Technik des EMDR anwenden konnte, bei der Patienten an einen Erinnerungspunkt zurückgeführt werden. Mittels schneller Augenbewegungen werden die Bilder dann von der belastenden Emotion entkoppelt. Die Flashbacks wurden weniger, hörten schließlich auf. Mit 18 Jahren entschied sich Jensen, es ohne therapeutische Unterstützung zu versuchen.

Das Jura-Studium als Vergangenheitsbewältigung

Längst nicht jeder verhielt sich im Verlauf ihres Falls professionell und unterstützend, war auf Seite des Opfers und seiner Familie. Auch eine Erfahrung, die Jensen mit anderen Betroffenen teilt. Doch es gebe inzwischen gute Ansätze, etwa die Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, eingesetzt vom Deutschen Bundestag.

Jeder Betroffene ist aufgerufen, hier seine Geschichte zu erzählen. „Die Kommission soll Bedingungen aufdecken, die sexuelle Gewalt in der Kindheit und Jugend ermöglicht haben und herausfinden, warum Aufarbeitung in der Vergangenheit verhindert wurde“, heißt es auf der Webseite.

„Der Hauptgrund, Jura zu studieren, war meine Vergangenheit.“ Jensen spricht offen darüber, dass ihre Studienwahl vor allem ein Verarbeitungsmechanismus war, denn vor Gericht wurden die Täter nie verurteilt. Als sie mit einem Gefühl der Ohnmacht erkannte, dass sie die Gesetze als Juristin nicht würde ändern können, beendete sie das Studium. Auch, weil sie mehr in die Zukunft blicken wollte und die Entscheidung für Jura eher ein Teil des Gestern war.

Lernen, sich selbst zu spüren und zu vertrauen

Schon zuvor hatte sie, unterstützt von ihrer theaterspielenden Mutter, gern auf der Bühne gestanden, und die Schauspielausbildung in Hamburg erschien ihr als passender nächster Schritt. „Ich habe gedacht, es werde dort hauptsächlich um das Erarbeiten von Rollen gehen“, erinnert sich Jensen. Stattdessen lag der Fokus darauf, sich selbst kennenzulernen und zu spüren. Für sie eine extreme Herausforderung, „ich war ja so gefangen in meinem Körper“.

Im Fach Basic Movement habe sie schließlich gelernt, auf die ureigenen Impulse zu hören und ihnen zu folgen. Eine unverhoffte Heilung nennt Jensen es, und ein Aha-Erlebnis, das schlussendlich dazu führte, dass sie heute als Finanzberaterin vor allem Frauen beim Aufbau einer stabilen eigenen Existenz unterstützt.

Überleben, und mehr als das: ein schönes Leben führen. Diese Entscheidung habe sie früh gefällt. „Ich muss acht oder neun gewesen sein, da habe ich mir gesagt: ,Lena, dir ist so viel Schlimmes passiert. Allein von der Wahrscheinlichkeit her wird dir jetzt nur noch Gutes passieren.‘“ Jensen lacht ihr strahlendes Lachen. Bei der Miss-Germany-Wahl nahm sie die erste Hürde und kam unter die Top 160. Gern möchte sie lange dabei sein, um weiter ihre Stimme zu erheben. Kein leichter Weg, doch sie sagt: „Wenn ich nicht wüsste, dass ich das aushalte, hätte ich es nicht getan.“

Von Annika Langhagel