Corona-Ausbruch in Göttingen: Krisenstab bestätigt Treffen in Shisha-Bar

Nachdem sich am Sonntag Hinweise verdichtet hatten, hat der Göttinger Krisenstab nun die Verstöße gegen die Corona-Auflagen in einer Shisha-Bar bestätigt. Eine Gruppe junger Männer hatte sich nach Familienfeiern dort illegalerweise getroffen. Der Krisenstab beschreibt das Verhalten der Männer als „Katastrophe“.