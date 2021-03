Hannover

In mehreren Corona-Impfzentren in Niedersachsen droht eine Osterpause, weil der gelieferte Impfstoff auch ohne eine Öffnung an den Feiertagen bereits vollständig verplant sein soll. Das hätten etwa ein Dutzend Impfzentren dem Land mitgeteilt, sagte die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Entscheidend für den Betrieb über Ostern sei, wie viel Impfstoff den Zentren dann zur Verfügung stehe.

215.000 Dosen pro Woche für Niedersachsen – nur wann?

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Region Hannover auf dem Messegelände will hingegen auch am Osterwochenende impfen. Der Betrieb laufe zu den normalen Zeiten, sagte eine Sprecherin der Region Hannover.

Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab betonte, dass die Unwägbarkeiten bei der Planung der Impftermine weiterhin groß seien. „Natürlich wäre es für alle Seiten sehr wünschenswert, wenn wir genau wüssten für die nächsten sechs, acht Wochen, wann kommt welcher Impfstoff. Das wissen wir leider nicht“, sagte Schröder. Der Bund habe angekündigt, dass Niedersachsen im April höchstwahrscheinlich 215.000 Dosen pro Woche erhalten werde. Wann genau diese geliefert werden, könne der Bund aber nicht sagen.

Die „Neue Osnabrücker Zeitung“ hatte zuvor berichtet, die Impfplanung sei für die Impfstoffe von Biontech und Moderna nur bis zum 18. April möglich und für den von Astrazeneca bis zum 25. April. Schröder erklärte dazu, die Vergabe der Impftermine sei komplex, weil gewährleistet sein müsse, dass auch zum Zeitpunkt der Zweitimpfung noch genügend Impfstoff desselben Herstellers vorrätig ist.

Von dpa/max