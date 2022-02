Hannover

Bei der Entwicklung eines neuen Impfstoffs zum Inhalieren sind Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) weit fortgeschritten. Jetzt suchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Wissenschaftliche Studie zu dem Vakzin. Die Mediziner wollen zunächst die Verträglichkeit des neuen Impfstoffes als Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 testen.

Impfstoff wird vernebelt

Entgegen der bisherigen Impfmethode soll das neue Mittel nicht per Spritze verabreicht werden, sondern seine Wirkung direkt in der Lunge entfalten. „Wir wollen die Immunantwort des Körpers auf den Erreger in dem Organ auslösen, wo sie am dringendsten gebraucht wird“, erläutert Immunologe Prof. Reinhold Möller von der MHH. Dort werde die Immunreaktion am besten vor einer Infektion schützen. Denn das Sars-CoV-2-Virus befällt zuerst die oberen Atemwege. Kommt es zu einer ernsteren Erkrankung mit Covid-19, schädigt das Virus besonders stark die Lunge. „Die Patienten bekommen keinen Sauerstoff mehr. Das gilt es zu verhindern“, sagt Förster.

Förster will den Wirkstoff per Inhalation verabreichen. Dabei kommt ein elektronisches Gerät zum Einsatz, das einem Inhalator ähnelt. Es vernebelt den Impfstoff, den Menschen dann über ein Mundstück als feines Aerosol einatmen.

Versuche mit Hamstern waren erfolgreich

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verwenden für die Inhalationsimpfung das gut erforschte Modified-Vaccinia-Ankara-Virus (MVA). Dieses veränderte Pockenvirus dient häufig dazu, Teile von Krankheitserregern in den menschlichen Organismus zu schleusen. „Es kann in Zellen eindringen, sich aber nicht vermehren“, erklärt Förster. Der Mediziner untersucht die Wirksamkeit von MVA in der Lunge seit rund 15 Jahren.

Der neue MVA-Impfstoff soll eine Immunreaktion gegen das sogenannte Spikeprotein des Coronavirus provozieren. Mit diesem Stachel dockt das Coronavirus an die menschliche Zelle an, um sie zu infizieren. In Tierversuchen hat die Abwehr sehr gut geklappt. „Hamster waren nach der Impfinhalation komplett geschützt“, berichtet Immunologe Förster.

Aufwandsentschädigung von bis zu 1500 Euro

Mitmachen können gesunde, zweifach gegen das Coronavirus geimpfte Frauen und Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren. Die Teilnehmenden sollten nicht geboostert sein. Sollte der Booster bereits erfolgt sein, muss er länger als drei Monate zurückliegen.

Zur Studienteilnahme gehören insgesamt elf ambulante Termine und sechs Telefonvisiten über einen Zeitraum von insgesamt fünf Monaten. Außer der Impfung per Inhalation erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Untersuchungen wie beispielsweise Lungenfunktionsprüfungen, Lungenspiegelungen, Blutentnahmen und Urinuntersuchungen.

Die Teilnehmenden werden gründlich medizinisch untersucht und erhalten eine Aufwandsentschädigung von bis zu 1500 Euro. Die Studie erfolgt im Clinical Research Center Hannover, Feodor-Lynen-Str. 15, in der Nähe der MHH. Wer Interesse hat, mitzumachen, kann sich mit dem Betreff „MVA“ unter der E-Mail-Anschrift crc.studienteilnahme@mh-hannover.de oder per Telefon unter der Nummer (0511) 5350-8333 melden.

Von Mathias Klein