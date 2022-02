Im Livestream: Weil spricht nach Corona-Gipfel über Lockerungen in Niedersachsen

Hannover

Niedersachsen will die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen deutlich lockern. So sollen unter anderem wieder mehr Kontakte möglich sein und der Zugang zu Veranstaltungen erleichtert werden. Details will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz an Mittwochnachmittag nennen.

Kurve der Neuinfektionen zeigt nach unten

Die Kurve bei der Zahl der Neuinfektionen zeige eindeutig nach unten, sagte Regierungssprecherin Pörksen am Montag. „Wir glauben, dass Lockerungen vertretbar sind.“ Laut Pörksen soll es aber weiterhin Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Hotspot-Regelung für Regionen mit Corona-Ausbrüchen und Schutzmaßnahmen etwa für Alten- und Pflegeheime geben. Niedersachsen werde Schritt für Schritt den Weg einer „Rückkehr in die Normalität“ gehen.

Lockerungen mit Drei-Stufen-Plan

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) haben sich Bund und Länder auf einen Exit-Stufenplan aus den Corona-Beschränkungen geeinigt. Erste Regeln sollen in den kommenden Tagen Fallen, nächste Lockerungen folgen dann am 4. März. In dem Drei-Stufen-Plan heißt es außerdem: „In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt.“

