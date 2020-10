Im Livestream: Die Sitzung des niedersächsischen Landtags

Hannover

Bei Tiertransporten in Niedersachsen werden immer wieder Mängel festgestellt. Der Landtag in Hannover berät darüber, wie dies verhindert werden kann. Unter anderem fordern SPD und CDU, dass die Kontrollen der Transporte jederzeit auch ohne Anlass durch die zuständigen Behörden vorgenommen werden können. Ferner geht es um eine Reihe weitere Themen - unter anderem auf Antrag der Grünen darum, ob rechte Netzwerke bei der Polizei wie in Nordrhein-Westfalen auch in Niedersachsen ein relevantes Problem sind.

