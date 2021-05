Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt gegen mehrere Männer, die womöglich illegal Tierwelpen an der Autobahn 2 verkaufen wollten. Eine Zeugin machte die Beamten bereits am Wochenende darauf aufmerksam, dass aus zwei verdreckten Transportern am Rastplatz Lehrter See Nord lautes Gebell und Gejaule zu hören war. Als die Ermittler daraufhin nachsahen, entdeckten sie acht junge Hunde und ein Katzenbaby in mehreren Boxen.

„Die Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann einer anderen Person einen Welpen übergab“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonnabend gegen 12.50 Uhr. Nach diesem Hinweis kontrollierte die Autobahnpolizei die beiden in der Ukraine zugelassenen Transporter – und wurde fündig. „Sie entdeckten acht Hundewelpen und eine kleine Katze auf den Ladeflächen“, sagt Bohrmann. Außerdem saßen 19 Personen an Bord der beiden Fahrzeuge, die wiederum sogar über ausreichend Sitze verfügten.

Jungtiere etwa drei Monate alt

Die Tiere sind schätzungsweise drei Monate alt und saßen in Transportboxen, die zudem ungesichert zwischen anderem Gepäck auf den verdreckten Ladeflächen standen. Die verdächtigen Männer hatten zwar Impfpässe für die Welpen dabei, doch ein hinzugezogener Mitarbeiter des Veterinäramtes stellte laut Bohrmann „Zweifel an der Echtheit fest“. Außerdem vermutet der Experte, dass die dreimonatige Tollwut-Quarantäne nicht durchgeführt wurde.

Die acht Hunde und das Katzenbaby wurden daraufhin von der Polizei sichergestellt und ins Tierheim nach Langenhagen gebracht. Dort sollen die Tiere nun genauer untersucht und im Zweifel aufgepäppelt werden. Gegen zwei der Männer wird zudem ermittelt: Laut Bohrmann haben sich im Laufe der Vernehmungen ein 22- und ein 32-Jähriger als mutmaßliche Hauptakteure herausgestellt. Ihnen wird vorerst aber bloß Verletzung der Quarantänepflicht vorgeworfen.

Polizei prüft Verdacht von Welpenhandel

Denn: Auch wenn derzeit viel für illegalen Welpenhandel spreche, gebe es bislang keine ausdrücklichen Hinweise darauf. „Sollte der Gesundheitszustand der Tiere nicht den Vorschriften entsprechen, werden noch entsprechende Strafanzeigen eingeleitet“, sagt Polizeisprecherin Bohrmann. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnten die Reisenden ihre Fahrt vorerst fortsetzen. Die Person, die zuvor einen Welpen übernahm, bleibt dagegen unbekannt. Die Polizei geht auch nicht davon aus, dass sie sich freiwillig melden wird.

Von Peer Hellerling