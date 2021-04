Hannover

Das kühle graue Osterwetter hat am Sonntag die Ausflugslust der Niedersachsen gebremst. Trotzdem waren aber gerade an der Nordseeküste an vielen Orten Polizeistreifen unterwegs, um die jeweils geltenden Corona-Regeln durchzusetzen. In Dangast am Jadebusen waren Tagesausflügler willkommen, doch der große Parkplatz war nur halb gefüllt. Am Strand hielten Spaziergänger weiten Abstand von einander. Die Polizei fuhr etwa alle zehn Minuten Streife durch den kleinen Ferienort.

Auch in und um Cuxhaven wurde kontrolliert, weil die Stadt und einige Teilen des Landkreises für Tagesgäste gesperrt sind. Viele Bürger hätten bei der Polizei angerufen, ob sie denn kommen dürften, sagte ein Sprecher. Sie seien auf die Verbote hingewiesen worden.

Zu den gesperrten Orten gehörten die Kutterhäfen Wremen und Dorum. Am sonnigen Samstag leitete die Polizei dort 40 Bußgeldverfahren ein - vor allem gegen die Fahrer von Wohnmobilen, denn auch Übernachtungen waren verboten. Im Landkreis Wittmund in Ostfriesland verstießen nach Polizeiangaben fast 30 Fahrer von Wohnmobilen gegen die Regeln.

Lisa (l) und Andrea aus Cloppenburg gehen am Ostersonntag mit ihrer Border Collie Hündin Kleo im Watt spazieren. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Anreisewelle im Norden bleibt aus

Auch in den Küstenorten Schleswig-Holsteins blieb es weitgehend ruhig. Die Polizei-Pressestellen berichteten übereinstimmend, dass es keine Meldungen über Verstöße gegen Corona-Auflagen gebe. Bereits am Karfreitag und Karsamstag war die befürchtete Anreisewelle ausgeblieben.

In Schleswig-Holstein dürfen Eigentümer ihre Zweitwohnungen in den Urlaubsorten trotz Corona-Maßnahmen selbst nutzen oder unentgeltlich der Familie oder Freunden zur Verfügung stellen.

Lesen Sie auch Ausflug zu Ostern: Besuch in Tierparks und Freilichtmuseen ist möglich

Mecklenburg-Vorpommern schottet sich ab

Zahlreiche Verstöße wurden in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Das Urlaubsland schottet sich wegen der Corona-Pandemie zum Verdruss der Branche vor Touristen ab. Allein am Karfreitag verwies die Polizei fast 350 Menschen wegen verbotener Einreisen des Landes. Am Sonnabend waren es mit 541 Personen noch einmal deutlich mehr.

Tourismus, auch als Tagesausflug, ist wegen der Corona-Pandemie im Nordosten nicht zulässig. Besuche der Kernfamilie, also etwa von Eltern und Kindern, sind hingegen weiterhin erlaubt.

Auch im Harz bleibt es ruhig

Der befürchtete Touristenstrom in den Harz blieb aus. „Es ist total ruhig“, sagte dagegen ein Sprecher der Polizei in Braunlage am Sonntag. Im Harz seien nur einzelne Wanderer unterwegs. „Die Leute scheinen sich überwiegend an die Appelle der Regierung zu halten.“

Auch am Zwischenahner Meer war am Sonntag nach Polizeiangaben wenig los. Man spüre fast nicht, dass Wochenende sei, sagte eine Sprecherin. „Das Wetter ist auch nicht so besonders.“ Am Samstag seien bei Sonnenschein viel mehr Ausflugsgäste gekommen.

Von RND/dpa/ewo