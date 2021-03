Hund bei Drogen-Razzia in Hannover erschossen

Hannover

Erneuter Schlag gegen Drogenhändler: Bei Durchsuchungen in sieben Objekten am Donnerstag in Hannover, Lehrte und Wathlingen im Landkreis Celle hat die Polizei rund sieben Kilogramm Rauschgift, vermutlich Kokain, und 48.800 Euro Bargeld sichergestellt. Zwei Männer (37, 40) wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.

Der 37-Jährige aus Hannover steht als mutmaßlicher Haupttäter im Fokus der Fahnder. Längere Ermittlungen hatten sie auf seine Spur und die seiner sechs Komplizen gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in der Oststadt kam es zu einem Zwischenfall. Die Beamten wurden bei der Razzia von dem Hund des Verdächtigen angegriffen. Sie mussten das Tier erschießen.

Drei Kinder bei Razzia anwesend

Die Frau des 37-Jährigen erlitt einen Schock. Sie wurde von der Besatzung eines sofort hinzugezogenen Rettungswagens versorgt. Drei Kinder befanden sich ebenfalls bei dem Vorfall in der Wohnung. Ein Betreuungsteam habe sich umfassend um sie gekümmert, versicherte ein Polizeisprecher.

Die sieben Verdächtigen sind im Alter von 37 bis 66 Jahren. Sechs von ihnen waren bei den Durchsuchungen angetroffen worden. Neben den Drogen zog die Polizei mehrere hochwertige Fahrzeuge, darunter einen Porsche Cayenne und einen Audi Q5, ein. Auch wurden kleinere Einheiten Betäubungsmittel, eine schusssichere Weste und Aufzeichnungen von Verkäufen beschlagnahmt.

