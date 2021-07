Hude

Bei Hude im Kreis Oldenburg ist an der A28 ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Der 51 Jahre alte Fahrer habe am Donnerstagabend die Rauchentwicklung an seinem unbeladenen Fahrzeug bemerkt und sei mit dem noch recht neuen Sattelzug auf den nächsten Rastplatz gefahren, teilte die Polizei mit. Kurz danach breitete sich das Feuer auf den gesamten Sattelzug und den umliegenden Bereich auf dem Rastplatz aus. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Den Schaden beziffert sie auf etwa 180.000 Euro.

Von RND/lni