Hannover

Die Belastung der Krankenhäuser ist das entscheidende Kriterium zur Bewertung der Pandemielage – auch in Niedersachsen. Ob die Corona-Regeln verschärft werden, richtet sich maßgeblich nach dem sogenannten Hospitalisierungsindex. Allerdings weist Niedersachsen andere Werte aus als das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Warum ist das so?

In der Frage, wie die Belastung der Kliniken berechnet wird, weicht das Bundesland vom RKI entscheidend ab. So bezifferte Niedersachsen seinen Wert am Freitag auf 6,7 – das RKI hingegen nur auf 5,97.

So berechnet Niedersachsen die Hospitalisierung

Der Unterschied erklärt sich durch die abweichenden Berechnungsgrundlagen. In Niedersachsen errechnet sich der Hospitalisierungsindex so:

Alle niedersächsischen Krankenhäuser melden über das Ivena-System täglich die Anzahl der mit Corona infizierten neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten. Wann sich die Menschen mit dem Virus infiziert haben, spielt dabei keine Rolle.

Um den Wert der Hospitalisierungsinzidenz zu berechnen, wird die Zahl aller Neuaufnahmen der vergangenen sieben Tage addiert und auf die Quote pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet. Dadurch ergibt sich ein guter Überblick über die Belastung der Krankenhäuser insgesamt.

So berechnet das RKI die Hospitalisierung

Diese Methode ist nach Ansicht der Landesregierung „besser geeignet“ als die des RKI, um einen Überblick über die Lage in den Krankenhäusern zu geben. Denn das Robert Koch-Institut berücksichtigt in seiner Berechnung nur Patienten, die sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben und nach Angaben der Gesundheitsämter im Krankenhaus behandelt werden. Patienten, die sich vor dieser Frist infiziert haben, werden nicht mitgezählt.

Von rah/lni