Polle

Erleichterung am Weserufer in Polle: Der Fährbetrieb wird aufrechterhalten. Seit 116 Jahren managt die Familie Winter den Betrieb über die Weser in Polle im Kreis Holzminden. Ende 2021 sollte damit Schluss sein. Deswegen machte sich der Kreis bereits im vergangenen Frühjahr auf die Suche nach einem Nachfolger.

Pächter fährt noch ein Jahr weiter

Nun gibt es zwar keine neue Fährmanndynastie, dafür aber eine praktikable Lösung. Der Landkreis hat den Betrieb übernommen und das entsprechende Personal eingestellt, teilt ein Sprecher mit. Der jetzige Pächter sei bereits aus der Pacht entlassen, fahre aber noch ein Jahr weiter. Unter seiner Aufsicht werde das Personal ausgebildet und erwerbe den erforderlichen Bootsführerschein.

Die Einwohner des kleinen Ortes sind auf die Fährverbindung über die an dieser Stelle rund 95 Meter breite Weser angewiesen. Denn wer mit dem Auto die Weser queren will, müsste ohne die Fähre flussaufwärts zwölf Kilometer bis Holzminden fahren. In der anderen Richtung wäre sogar noch ein größerer Umweg nötig. Zudem wird die Fähre im Sommer von vielen Touristen auf dem Weserradweg genutzt.

Von Inga Schönfeldt