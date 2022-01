Hannover

Lange galt die Kontaktnachverfolgung etwa in Restaurants, Cafés oder Veranstaltungsorten als geeignetes Mittel, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen und der damit verbundenen Überlastung der Gesundheitsämter werden nun Rufe nach dem Ende der Datenerfassung laut. Kritik an der Dokumentation der persönlichen Informationen übt etwa Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Die Landesregierung solle die umfassende Erfassung einstellen, so Thiel.

Auf diese Position hat sich die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern (DSK) am Donnerstag verständigt. Sie sprach sich unter anderem dafür aus, dass in den Corona-Verordnungen der Länder „die Corona-Warn-App als datenschutzfreundliche Alternative zur Kontakterfassung vorgesehen wird“ – so wie es im Regelwerk der niedersächsischen Landesregierung bereits der Fall ist. „Es ist gut, dass Niedersachsen bereits diesen ersten Schritt gegangen ist“, sagte Thiel. Jetzt müsse auch der zweite folgen.

Kontaktdatenerfassung: Wird sie noch genutzt?

Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für Datenschutz und diesjähriger Vorsitzender der DSK, untermauert die Forderung. „Bei den aktuell sehr hohen Infektionszahlen werden die Kontaktdaten von den überlasteten Gesundheitsämtern ohnehin kaum noch genutzt.“ Und bei niedrigen Infektionszahlen sei die allgemeine Kontaktdatenerfassung dagegen ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger.

Erste Länder verzichten bereits auf Kontaktnachverfolgung

Erste Länder sind angesichts der steigenden Zahlen bereits aus der Kontaktnachverfolgung ausgestiegen. Schleswig-Holstein hat einen entsprechenden Passus aus der Verordnung gestrichen und sich deshalb auch gegen die Weiterverwendung der datenschutzrechtlich umstrittenen Luca-App entschieden. Auch in Rheinland-Pfalz brauchen ab 31. Januar etwa Gastronomen, Friseure, Kirchen oder Betreiber von anderen Einrichtungen keine Namen und Adressen mehr von Kunden abzufragen.

Ende der Kontaktdatenerfassung? Niedersachsen zögert bisher

Die neue Verordnung der niedersächsischen Landesregierung sieht ein Ende der Kontaktnachverfolgung bisher nicht vor. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) machte vor zwei Wochen im Gesundheitsausschuss deutlich: „Auch bei hoher Infektiosität ist eine Kontaktnachverfolgung möglich.“ Aufgrund der hohen Auslastung der Gesundheitsämter konzentrierten sich die Behörden aber derzeit auf die vulnerablen Gruppen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums.

Regierungssprecherin Anke Pörksen wies darauf hin, dass man das Instrument solange beibehalten wolle, wie die Gesundheitsämter einen Nutzen aus den Daten ziehen könnten. Sei dies nicht mehr der Fall, werde man die Verordnung anpassen. „Wir wollen die Menschen nicht unnötig strapazieren“, sagte sie.

Für FDP-Landeschef Stefan Birkner ist klar, dass die Kontaktnachverfolgung ausgesetzt werden muss, sobald die Daten nicht genutzt werden könnten. Mit Blick auf die Debatte über die Luca-App gibt er zudem zu bedenken, dass das Land kein unnötiges Geld für eine zusätzliche Anwendung ausgeben sollte, vielmehr könnte die Corona-Warn-App für Öffnungsperspektiven weiterentwickelt werden. „Wichtig ist aber, dass jetzt die entsprechenden Weichen gelegt werden. Sobald die Kontaktnachverfolgung wegen sinkender Zahlen wieder möglich ist, muss es digitale Lösungen geben“, ist der Liberale überzeugt.

Luca-App-Betreibende passen Geschäftsmodell an

Wie sich das Land bei der Frage um die Verlängerung der Luca-App-Lizenz positioniert, ist bisher unklar. Eigentlich hatte sich die rot-schwarze Regierung eine bundeseinheitliche Positionierung bei der Bund-Länder-Konferenz am vergangenen Montag erhofft – diese blieb allerdings aus. Gesundheitsministerin Daniela Behrens gab vor gut zwei Wochen zu verstehen, dass es innerhalb der Landesregierung durchaus Skepsis hinsichtlich des Nutzens gebe. Die aktuelle Lizenz läuft bis Ende März.

Neben Schleswig-Holstein haben bereits Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt angekündigt, bei der Luca-App auszusteigen.

Die App-Entwickler haben darauf inzwischen reagiert und ihr Geschäftsmodell angepasst: Die Länder müssen die Lizenz nicht mehr für ein Jahr erwerben, sondern können Monat für Monat neu entscheiden. Die Kosten wurden zusätzlich halbiert: Statt 18.000 Euro werden pro Gesundheitsamt nur noch 9000 Euro fällig.

Von Mandy Sarti