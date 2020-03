„Es ist traurig“: Historisches Fachwerkhaus in Hann. München brennt aus

Hann. Münden

Bei einem Feuer in der historischen Altstadt sind am Sonnabend zwei Fachwerkhäuser in Brand geraten. Zunächst brannte nur der Dachstuhl eines Gebäudes, das Feuer griff jedoch auf das Nachbarhaus über. Beide Bauten gelten nach Angaben der Polizei derzeit als einsturzgefährdet und dürfen nicht betreten werden. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hätten selbstständig ihre Wohnungen verlassen können.

Die betroffenen Häuser haben durch das Feuer und das Löschwasser erheblichen Schaden genommen, eines ist nach Angaben von Stadtbrandmeister Dieter Röthig völlig ausgebrannt. „Es ist sehr traurig. Die Stadt ist um ein historisches Gebäude ärmer.“

Schnelle und effektive Brandbekämpfung

Das Feuer an dem Haus an der Tanzwerderstraße war am Abend ausgebrochen, der Alarm ging gegen 20.45 Uhr bei der Feuerwehr ein. „Als wir eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach“, berichtet Röthig. Mit drei Drehleitern und mehreren Atemschutztrupps seien die Retter gegen das Feuer vorgerückt.

„Es war eine schnelle und effektive Brandbekämpfung“, sagt Röthig. Zeit und Einsatzort spielten den Einsatzkräften in die Karten: „Wir können froh sein, dass das Feuer am Abend und nicht in der Nacht ausgebrochen ist“, so Röthig. Aus dem offenen Gewässer konnte zudem effektiv Löschwasser bezogen werden. „Der Faktor Zeit ist entscheidend“, sagt Röthig. Bei der historischen Bebauung in der Altstadt sei schnelles Handeln besonders wichtig, um ein Ausbreiten der Feuers zu verhindern.

Giebel droht abzustürzen

Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hann. Münden, Gimte, Wiershausen und Hemeln waren bis etwa 2 Uhr am Sonntagmorgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die letzten Einsatzkräfte verließen nach der Brandwache gegen 3.30 Uhr den Einsatzort.

Bereits am frühen Sonntagmorgen waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zurück am Brandort, um die Gebäude zu begutachten. Wie der Stadtbrandmeister mitteilt, werde einer der zerstörten Giebel abgerissen. „Es besteht die Gefahr, dass er auf die Straße fällt“, so Röthig. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern.

Der Schaden an den Gebäuden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 250.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Zunächst müsse ein Statiker den Brandort freigeben. Erst dann können die polizeilichen Ermittlungen beginnen.

Von Rüdiger Franke und Verena Schulz