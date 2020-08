Hildesheim

Sein Vater war Bauer, und um Kälber zu kaufen, fuhr er einmal in eine andere Welt. Seinen Sohn nahm er mit. Vom Emsland nach Ostfriesland. Dorthin, wo die Leute ein anderes Platt sprachen und aus kleinen, dünnen Tassen Tee tranken. Eine Bäuerin schenkte dem Jungen dort davon ein und tat zwei dicke Brocken Kluntjes hinein. „Von dem Tag an, an dem ich meine erste Tasse Tee trank, war ich kein Kleinkind mehr“, schreibt Heiner Wilmer jetzt in seinem Buch „Trägt – Die Kunst, Hoffnung und Liebe zu glauben“ (Herder. 160 Seiten, 16 Euro).

Seit 2018 ist Wilmer katholischer Bischof von Hildesheim, der 59-Jährige gilt als Hoffnungsträger der Reformer in seiner Kirche. An seinem theologischen Werdegang war die ostfriesische Bäuerin womöglich nicht ganz unbeteiligt. „Ich hatte noch nie so leckeren Tee getrunken. Und ich fühlte mich wie im Himmel“, schreibt Wilmer. Tee mit Kluntjes ist für ihn seither eine Art Verheißung von Ewigkeit. Eine Art kulinarischer Gottesbeweis.

Was trägt in der Krise ?

Der Bischof hat sein Buch all jenen gewidmet, „die sich vor Viren und anderem Übel ängstigen“. Es ist ein sehr persönliches Buch, denn er berichtet nicht nur von seinen oft berührenden Begegnungen mit Menschen in der Corona-Zeit, sondern auch davon, was ihn selbst in Krisen trägt.

Dass dabei früher oder später Gott ins Spiel kommt, ist bei einem katholischen Kirchenmann nicht ganz überraschend. Doch Wilmer plaudert über Glaube, Liebe und Hoffnung bemerkenswert undogmatisch, klug und charmant – wenn auch nicht ganz so pointiert wie in seinem ersten Buch „Gott ist nicht nett“. Frommen Klerikersound, bei Laien als „Sprache Kanaans“ gefürchtet, meidet er wie der Teufel das Weihwasser.

Ausflüge zu den Höhen der Philosophie

Seine bisweilen sehr ausgedehnten Ausflüge zu den Höhen der Philosophie erdet er immer wieder mit bodenständigen Anekdoten. Er beschreibt das Feilschen beim Kauf eines Pferdes im Emsland als „eine Mischung aus Krimi und heiligem Theater“. Er schwärmt von Paris, wo er studiert hat („ Paris ist nicht Gott. Aber Gott ist in Paris“). Und von Rom, wo er lange gelebt hat.

Die Corona-Krise habe auch in ihm etwas verändert. „Nähe und Distanz haben sich für mich ganz neu ausbuchstabiert“, schreibt Wilmer. Sein Blick fürs Wesentliche habe sich geschärft. „Nicht die Krise macht oder entscheidet, was wichtig ist“, heißt es an einer Stelle, „aber sie zeigt es oft noch eindrücklicher.“

„Dass ich einmal mit Gott Tee trinke ...“

Wilmer setzt darauf, dass der Glaube den Blick auf die krisengeschüttelte Welt verändern kann. „Hoffnung trägt, weil sie Kraft gibt, aussichtslose Situationen durchzustehen“, schreibt er. Und er gibt auch preis, worauf er selbst hofft: „Dass ich einmal mit Gott Tee trinke und er Kluntjes für mich hat. Denn der letzte Schluck ist süß.“

Von Simon Benne