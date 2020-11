Hildesheim

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Hildesheim ist gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Er war am Donnerstag aus Richtung Heersum in Richtung Hockeln unterwegs, als er in einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort zunächst gegen einen Leitpfosten. Anschließend kollidierte er mit einem Baum. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Von RND/lni