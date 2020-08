Kiel/Helgoland

Angesichts steigender Corona-Zahlen verschärft auch Helgoland die Maskenpflicht. Am kommendem Montag müsse zunächst für zwei Wochen auf der Einkaufsstraße Lung Wai und auf der Promenade vom Hafen bis zum Dorfkern eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, sagte der Bürgermeister der zum Kreis Pinneberg gehörenden Nordseeinsel, Jörg Singer (parteilos), am Samstag NDR Schleswig-Holstein.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die Wirtschaft der Insel zu schützen. „Wenn wir jetzt in einen zweiten Lockdown reinkommen würden, hieße das, es fährt statt sieben Schiffen nur eines. Das wäre für viele hier das komplette Aus. Das wollen wir alle nicht“, sagte Singer. In Heide und Büsum in Dithmarschen waren die Corona-Regeln zum Wochenende hin bereits verschärft worden.

