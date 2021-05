Soltau

Levke ist ein bisschen blass um die Nase. Zum ersten Mal ist sie mit der weltgrößten Holzachterbahn bergab gesaust, auf so extremes Gefälle war die Zwölfjährige nicht gefasst. Ihre Mutter dagegen hat die Fahrt mit „Colossos“ genossen. „Wir haben uns gleich als erstes hier angestellt und mussten nicht lange warten“, erzählt Margret Friedrichsen. Die Familie hat für den Heidepark gleich einen Saison-Pass erworben. Denn ihr „Heimatpark“ zuhause in Schleswig-Holstein ist wegen der Pandemie noch geschlossen.

Wie ein Spaziergang unter freiem Himmel

Der Heidepark Soltau dagegen ist seit diesem Wochenende wieder geöffnet, wegen der Corona-Beschränkungen gut einen Monat später als vorgesehen. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat am 20. April per Eilbeschluss entschieden, dass das umfangreiche Hygienekonzept reicht, um Besucher vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Testvorgaben – auch für das Personal – könne der Besuch von Norddeutschlands größtem Freizeitpark „mit einem Spaziergang“ unter freiem Himmel verglichen werden, wie der Besuch eines Zoos oder Tierparks auch. In Wartebereichen und Fahrgeschäften wiederum achteten Mitarbeiter darauf, dass zwischen Gruppen, die nicht zusammengehören, ausreichend Platz bleibt.

Mit seinem Dienstrad kommt Supervisor Stefan Tödter derzeit problemlos durch den Park. Quelle: Gabriele Schulte

Die Kapazität wird langsam hochgefahren

Das funktioniert augenscheinlich gut. Die Atmosphäre ist insgesamt ruhig, sodass das Bimmeln und Fauchen der Karussells und das Kreischen der Achterbahnfans über weite Strecken zu hören ist. „Die Gäste halten sich toll an die Spielregeln“, sagt Supervisor Stefan Tödter. Seit 34 Jahren sieht er im Park nach dem Rechten. So problemlos wie aktuell – bei zwar kühlem, aber meist trockenem Wetter – kommt er auf seinem Dienstrad an Wochenenden gewöhnlich nicht durch. Wegen der Corona-Beschränkungen darf höchstens die Hälfte der sonst möglichen Tickets verkauft werden, und zwar nur online. Der Park fährt die Kapazität langsam nach und nach hoch. 3100 Besucher durften Sonnabend, rund 4000 am Sonntag kommen. „Die Nachfrage war größer“, berichtet Marketingchefin Birte Leiner.

Eine entspannte Atmosphäre hat Jörg Schaffer, Sprecher des ASB Heidekreis, in der Autoschlange vor der Teststation bemerkt. Quelle: Gabriele Schulte

Das Ergebnis kommt per E-Mail

Den vorgeschriebenen Corona-Schnelltest für Parkgäste ab sechs Jahren haben viele Besucher innerhalb der vergangenen 24 Stunden schon an ihrem Wohnort gemacht. Andere reihen sich in die Autoschlange vor den Zelten des Arbeiter-Samariter-Bundes ein. Dort können sich Niedersachsen kostenlos testen lassen, für Bewohner anderer Bundesländer kostet ein Test 18 Euro. „Es läuft alles sehr entspannt“, sagt Jörg Schaffer, Sprecher des ASB Heidekreis. „Wir können hier bei Bedarf auch noch aufstocken.“ Das Ergebnis kommt per E-Mail schon auf dem Weg zum Parkeinlass.

Darlene Niederauer aus Frankfurt und ihre Familie gehörten zu den ersten Besuchern an diesem Morgen. Außer dem Kinderwagen haben sie einen Bollerwagen mit Proviant mitgebracht. Die Gastronomie im Park ist noch weitgehend geschlossen, es gibt aber Pizza oder Hotdogs zum Mitnehmen. Trotz der weiten Anfahrt wirken die vier Erwachsenen und die 14 Monate alte Summer fröhlich. In Hessen sei es ihnen zu langweilig geworden, sagt die 21-Jährige. „Wir wollen mal wieder was erleben.“ In Soltau habe alles „super geklappt“.

Mit Bollerwagen auf Erlebnistour: Darlene Niederauer und ihre Familie reisten mit Kleinkind Summer aus Frankfurt an. Quelle: Gabriele Schulte

Ausreichend freie Plätze in den Fahrgeschäften

Viele loben die Hygienemaßnahmen ausdrücklich. „Das schützt schließlich alle“, meint Anna-Lena Lohse, die 18-Jährige macht eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Wenn während der aufregenden Achterbahnfahrt mal eine Maske verrutscht – geschenkt. Dicht nebeneinander dürfen ohnehin nur gemeinsam angereiste Personen sitzen, zwischen den Reihen muss ausreichend Platz frei bleiben. Auf diese Sitzordnung achten die Mitarbeiter auch bei den Gummibooten der Wildwasserbahn.

Andere Freizeitparks warten noch ab Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg hat auch Betreibern anderer Freizeitparks Hoffnung gemacht. „Alle haben es mit großem Interesse verfolgt“, sagt Asta Knoth vom Serengeti-Park in Hodenhagen. „Natürlich suchen wir Wege, wie auch wir die Achterbahn wieder anschalten können.“ Das bedürfe aber einer genauen rechtlichen Prüfung. Seit März ist zumindest das Tiergelände des Parks – zu reduzierten Eintrittspreisen – wieder geöffnet. Dies geht auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zurück, wonach Zoos und Tierparks durch die Corona-Verordnung des Landes unzulässig eingeschränkt wurden. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Knoth. Eine Anmeldung ist wegen der Weitläufigkeit des Geländes nicht nötig, zumal die meisten Besucher die „Tierwelt“ im Auto durchqueren. Auch in den fußläufigen Bereichen des Serengeti-Parks gebe es mit Warteschlangen keine Probleme. Dem Beispiel des Heideparks, vor Gericht zu ziehen, ist nach Kenntnis der Landesregierung bisher kein anderer Freizeitpark in Niedersachsen gefolgt. Auch eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Lüneburg sagt, von Klagen anderer Freizeitparks sei dort nichts bekannt. Zum 10. Mai wird ohnehin eine neue Corona-Verordnung erwartet, die möglicherweise Öffnungen vorsehen wird.

Erinnerungsfotos mit Maske

Die Menschen haben sich in einem Jahr Pandemie an die Regeln gewöhnt. Das gilt erst recht für die Stammgäste im Park, die das schon vom vergangenen Sommer kennen. Nadja Blesien (21) und Florian Schulz (23) gehören dazu. Das Paar aus dem Wendland freut sich, dass es zurzeit so gut wie keine Schlangen gibt. Ihre Park-App zeigt ihnen vor allen Fahrgeschäften höchstens fünf Minuten Wartezeit an – mit Ausnahme von „Colossos“. Die beiden haben gerade die Fahrt mit der Bobbahn genossen und sich ein Erinnerungsfoto gekauft. Darauf sind sie, natürlich, mit Maske zu sehen. „Wir finden das lustig, so ein Andenken zu haben“, sagt die junge Frau. „Ein Andenken an die Corona-Zeit.“

Nadja Blesien und Florian Schulz saßen mit Maske in der Bobbahn – und freuen sich über das Foto als besonderes Andenken. Quelle: Gabriele Schulte

Von Gabriele Schulte