Bremerhaven

Ein Bergungsschlepper hat am Mittwoch einen manövrierunfähigen Frachter in der Nordsee erreicht und schleppt ihn nach Bremerhaven. Dort soll er repariert werden, wie eine Sprecherin des Havariekommandos mitteilte. Der 159 Meter lange Frachter „ Santorini“ hatte am Dienstag rund 119 Kilometer westnordwestlich der Insel Helgoland in der stürmischen Nordsee sein Ruderblatt verloren. Der Notschlepper „Nordic“ nahm den Frachter an den Haken und hielt ihn auf Position. Bei Windstärke 9 (75 –88 km/h) und sechs bis sieben Meter hohen Wellen gestalteten sich die Bergungsarbeiten den Angaben zufolge schwierig.

Der Notschlepper „Nordic“ nahm den Frachter an den Haken und hielt ihn auf Position. Quelle: Havariekommando/dpa

Wann der unbeladene Stückgut-Frachter in Bremerhaven ankommt, war noch unklar. Die Mannschaft blieb an Bord ihres Schiffes. Ein Mann wurde bei dem hohen Wellengang leicht verletzt, musste jedoch nicht weiter behandelt werden.

Die 22 Jahre alte „ Santorini“ fährt unter der Flagge von Barbados. Laut Internet-Dienstleister „marinetraffic.com“ sollte sie am Freitag in Klaipeda in Litauen ankommen.

Von RND/dpa