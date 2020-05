Torfhaus

Im Touristenort Torfhaus im Oberharz ist am Sonntag ein großes Ausflugslokal in Brand geraten. Die Polizei in Goslar bezifferte den Sachschaden in einer ersten Schätzung auf 2,5 bis 3 Millionen Euro. Zur Ursache lagen am Mittag noch keinerlei Angaben vor, das Feuer war gegen 10.30 Uhr gemeldet worden. Etwa 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand ereignete sich einen Tag vor der unter Auflagen genehmigten Wiedereröffnung der Restaurants, die wegen der Corona-Krise seit Wochen geschlossen sind.

Mehrere Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen das Feuer. Quelle: Frank Neuendorf/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren Menschen in dem Gebäude, um die Wiedereröffnung vorzubereiten. Es kam demnach aber niemand zu Schaden. Das auf einer Höhe von rund 800 Metern gelegene Torfhaus ist einer der Hauptorte des Harz-Tourismus im Winter und im Sommer.

