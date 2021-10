Neu Wulmstorf

Zwei Menschen sind am Freitagabend im Landkreis Harburg bei Hamburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 33 Jahre alte Mann und die 29-jährige Frau liefen auf die Gleise in der Nähe des Bahnhofs Neu Wulmstorf, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Ersten Vermutungen aus der Nacht zufolge übersahen sie dabei einen herannahenden Regionalzug. Der Zug erfasste sie, beide seien sofort tot gewesen, hieß es.

Die Ermittlungen ergaben zunächst, dass sie versucht hatten, eine S-Bahn auf der Südseite des Bahnhofs zu erreichen. Laut Polizei überquerten sie dazu die Schienen an einer Stelle ohne offiziellen Bahnübergang.

Trotz Gefahrenbremsung kam der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen. Die Bahnstrecke war für vier Stunden gesperrt.

Von RND/ dpa