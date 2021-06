Hannover

Was nicht passt, wird passend gemacht: Ein Polizist aus Hannover hat eigenhändig ein Straßenschild verändert, um einem Autofahrer ein Knöllchen verpassen zu können. Nach Auffassung des Beamten stand der Betroffene am Wochenende auf einer Taxi-Fläche. Weil das Verkehrszeichen dem aber widersprach, kratzte der Ordnungshüter fix den weißen Pfeil vom Blech, der den Beginn der Taxi-Haltezone markiert. Der Hannoverschen Allgemeinen liegt ein Video davon vor. Und: Der Beamte legte die Verkehrsregeln dort schon einmal im Frühjahr nach seinem eigenen Verständnis aus, um einen vermeintlichen Parksünder aufzuschreiben.

Der damals betroffene Michael Bratcke (Name geändert) ist immer noch fassungslos: „Er hat sich wohl gedacht: ,Jetzt ist ein neuer Sheriff in der Stadt.‘“ Der Vorfall trug sich am 1. März gegen 14.30 Uhr auf dem Schaperplatz in Kleefeld zu. Der VW-Fahrer hatte seinen Wagen vor dem mit Blickrichtung Berckhusenstraße linken Häuschen abgestellt – einem Kiosk. „Ich kenne die Situation da genau“, sagt der 43-Jährige. Dort dürfen Autos stehen, auf der Gegenseite vor der zweiten Bude hingegen nicht – da ist die Fläche explizit als Taxistand ausgewiesen. „In der Fahrschule lernt jeder, Schilder gelten nur in der jeweiligen Fahrtrichtung“, sagt Bratcke.

Polizist: „Jetzt gilt das Parkverbot überall“

Doch das sah der Polizist offenbar anders – sogar mehrfach. Das Video zeigt den 33-jährigen Ermittler am vergangenen Sonnabend auf dem Dach des Streifenwagens direkt neben dem Taxistand-Schild. Wohl mit dem Zündschlüssel kratzt der Polizeikommissar den weißen, nach links zeigenden Pfeil darauf weg – dieser markiert eigentlich den Beginn der Zone. Seine Kollegin steht neben dem Wagen und beobachtet die Aktion. Das Abkratzen war vielleicht die Folge der Erlebnisse mit Bratcke im März, als dieser auf sein Recht bestand. Nach dem Entfernen soll der Beamte gesagt haben: „Jetzt gilt das Parkverbot überall.“

Wochenlanger Schriftwechsel über Ordnungswidrigkeit

Schon im Frühjahr soll der Kommissar überreagiert haben: „Er ist ohne Sonderrechte über den Fuß- und Radweg gefahren“, sagt der 43-Jährige. Bratcke sollte seinen Wagen sofort wegfahren und bekam demnach einen Platzverweis. Das Wegrubbeln des Pfeils blieb damals noch aus. Als Strafe fürs Falschparken gab es allerdings eine Ordnungswidrigkeit über 15 Euro. Doch dagegen ging der 43-Jährige beim zuständigen Ordnungsamt vor – und bekam nach wochenlangem Schriftwechsel nun endlich Recht. Das Verfahren wurde eingestellt, „da keine Ordnungswidrigkeit vorliegt“, heißt es im abschließenden Schreiben der Stadt.

Behörde: Beamter handelte in guter Absicht

Der angebliche Falschparker stand in Wirklichkeit legal vor dem Kiosk am Schaperplatz. Die Taxistand-Beschränkungen gelten nur auf der anderen Seite. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf HAZ-Anfrage teilt die Polizeidirektion mit, der Beamte habe „in guter Absicht“ gehandelt. Er dachte demnach, der Pfeil sei nachträglich – und damit nicht vorschriftsmäßig – angebracht worden. Gleichzeitig räumt die Behörde aber auch ein, der 33-Jährige hätte vor seiner Kratzaktion lieber Rücksprache mit der Stadt halten sollen.

Polizist greift erneut zum Kratzer

Trifft das so zu? Beide Fälle sowohl vom März als auch vergangenem Sonnabend dokumentieren, dass dem 33-Jährigen offenbar zwischenzeitlich nicht in den Sinn kam, das Taxistand-Schild könnte korrekt sein. Am Dienstagmittag ersetzte ein Bautrupp der Stadt gleich das komplette Taxistand-Schild, seitdem ist der weiße Pfeil wieder zu sehen.

„Die möglichen Konsequenzen werden derzeit noch geprüft“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Der Beamte soll nun eine ausführliche Stellungnahme abgeben. Auch die mit ihm eingesetzten Kollegen sollen gehört werden. Vermutlich stehen für den Kommissar mindestens unangenehme Gespräche mit Vorgesetzten und eventuell ein Auffrischungskurs im Verkehrsrecht an. Das Knöllchen von Sonnabend wird zudem nicht weiter verfolgt. Besonders ärgerlich: Die Kollegin, die im Video zu sehen ist, ist eine Polizeipraktikantin. Sie soll eigentlich während des Studiums den Arbeitsalltag kennenlernen – in diesem Fall ein Negativbeispiel.

Von Peer Hellerling