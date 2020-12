Die Polizei hat am Mittwoch insgesamt 14 Wohnungen in Hannover, in Seelze, Einbeck und Celle durchsucht und dabei Drogen, Bargeld, Munition und Hehlerware beschlagnahmt. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Bande von insgesamt 15 Mitgliedern, die Kokain in Hannover verkauft haben sollen – vor allem rund um den Vahrenwalder Platz.