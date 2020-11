Hannover

Die Polizei Hannover hat am Montag und Dienstag gezielte Kontrollen auf der Autobahn 2 durchgeführt. Dabei fielen den Beamten zahlreiche Verstöße auf. In einem Fall meldete sich ein Autofahrer wegen eines anderen Anliegens bei den Ermittlern – und prompt wurde bei ihm Drogenkonsum festgestellt. Die Mehrheit der Vergehen stellten aber das Missachten von Überholverboten und Nichteinhalten der Lenkzeiten bei Lkw-Fahrern dar.

Der Autofahrer sprach die Polizei auf der Rastanlage Auetal-Süd Richtung Berlin an. „Er bat um Hilfe, da er der Auffassung war, in seinem Ford Mondeo rieche es nach Gas“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Der Geruch bestätigte sich zwar nicht, doch dafür bemerkten die Beamten leichte körperliche Auffälligkeiten beim 39-Jährigen. Außerdem wurden seine Angaben laut Polizei zunehmend unlogischer. Ein Drogenschnelltest schlug daraufhin bei Amphetaminen an. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen, erst danach durfte er Richtung Polen weiterreisen.

Überholt, telefoniert, gedrängelt

Die Beamten des Zentralen Verkehrsdienstes registrierten darüber hinaus an beiden Kontrolltagen 36 Verstöße gegen Überholverbote. 17 Fernfahrer saßen zudem zu lange am Steuer oder machten nicht ausreichend Pause. „Vier Fahrer waren zu schnell unterwegs, ein Fahrzeugführer wurde beim Nutzen des Mobiltelefons erwischt und einer unterschritt den Mindestabstand zu seinem Vordermann“, sagt Shapovalova weiter. Darüber hinaus waren drei Autos überladen, der Anhänger eines Pkw hatte sogar 60 Prozent mehr als erlaubt an Bord. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Von Peer Hellerling