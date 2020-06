Hannover

In Hannover haben sich am Mittwoch gegen 13 Uhr rund 60 Personen eine Schlägerei geliefert. Ersten Einschätzungen nach sollen zwei Großfamilien in Streit geraten und daraufhin aufeinander losgegangen sein. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet über den Vorfall.

Mitten auf einer Kreuzung im Stadtteil Badenstedt eskalierte die Situation, außerdem flog eine Fensterscheibe ein. Als die Polizei schließlich eintraf, flohen viele Personen aus beiden Lagern. Es soll Verletzte gegeben haben. Der Polizeieinsatz zog sich bis in den Abend hinein.

