Ein Mann will am Sonnabend seinen 30. Geburtstag in Hannover mit 39 Gästen und unter 3-G-Bedingungen feiern. Doch die neue Allgemeinverfügung der Region erlaubt in dieser Größe nur noch eine 2-G-Regelung. Dagegen ist er nun vor das Verwaltungsgericht gezogen – und hat verloren.