Wie kommt jemand auf die Idee, mehrere hundert ausrangierte Elektrofahrzeuge der Deutschen Post zu kaufen? „Wie die Schwiegermutter zum Schwiegersohn“, sagt Bernd Biank (60) aus Seelze in Niedersachsen.

Biank ist Geschäftsmann, betreibt in der Region Hannover mehrere Unternehmen, darunter zwei Metallbaufirmen. Zunächst wollte er die Fahrzeuge vom Typ „Work“ der Firma Streetscooter „kaufen, zerlegen und Einzelteile wie Motoren, Batterien, Kofferaufbau verkaufen, den Rest entsorgen“ sagt er. So erwarb er rund 1000 dieser Zustellfahrzeuge.

Das sei im August 2020 gewesen, erzählt er. Ein Teil der E-Transporter sei ihm gebracht worden, gut 500 standen zwischengelagert an der Nordseeküste in Enge-Sande, auf Höhe der Insel Föhr - via Spedition ließ er sie in die Region Hannover bringen. Als Biank dann die ersten Fahrzeuge sah, dachte er sich: „Eigentlich zu schade, die alle kaputt zu machen.“

Nachdem er mit dem Tüv gesprochen hatte, ob einem Verkauf als betriebsbereites Fahrzeug etwas entgegenstehe, fasste er den Entschluss: „Ich biete die komplett an, ersetze, bessere aus, was nicht in Ordnung ist und mache so aus zehn vielleicht fünf, sechs straßentaugliche Fahrzeuge.“ Für diese Aufgabe habe er drei Mitarbeiter eingestellt. Was übrig bleibe, diene als Ersatzteillager, aktuell seien das so 200 bis 300 Fahrzeuge. Mit jenen und dem, was sonst noch anderswo verfügbar sei, sei die Ersatzteilversorgung für die künftigen Eigentümer auf Jahre gesichert.

Biank verkauft die gebrauchten und ausgemusterten E-Mobile der Post nicht selber, hat dafür den Händler AOG in Garbsen an der Hand. „Für den Verkauf und die Gewährleistung habe ich keine Zeit, das ist nicht mein Kerngeschäft“, sagt der Unternehmer. „Für mich ist das ein Stück Gelb mit vier Rädern.“ Und das will er möglichst einfach zu Geld machen.

Nun stehen 600 bis 700 der E-Transporter auf dem Gelände der ehemaligen Nistac/Kettler-Gruppe in Bokeloh bei Wunstorf und warten auf neue Nutzer - einige landen auch im Ausland. Inzwischen sind laut Biank etwa 100 verkauft worden, zu Preisen von etwas unter 9000 Euro an (die Neupreise für die Basisvariante Work begannen bei 32.000 Euro). Weitere 80 Fahrzeugkäufer seien „derzeit in der Warteschleife“.

Qualitativ sei an den Streetscootern nichts besonders negativ auffällig – meist sei es die Spurstange und ihre Umgebung, die Abnutzungsmängel zeigten, sagt Geschäftsmann Biank: „Die Zusteller fahren damit ja hundert Mal am Tag den Bürgersteig rauf und runter.“ Die Fahrzeuge seien Baujahr 2015 und (zu etwa 80 Prozent) 2016, „alles Prototypen, die vor der Serienproduktion gebaut wurden und im Einsatz waren; von denen sind 2000 gebaut worden“. Und damit hat er etwa die Hälfte davon in seinem Beritt. Die absolvierte Laufleistung der Transporter liege „so zwischen 10.000 und 30.000 Kilometern“. Und die Spannweite reiche vom gut in Schuss befindlichen E-Transporter über Unfallfahrzeuge bis zum bereits zu Post-Zeiten teils ausgeschlachteten Ersatzteillager auf Rädern.

Das Streetscooter-Projekt

Die Deutsche Post DHL Group hatte im Jahr 2014 den vier Jahre zuvor gegründeten Fahrzeugbauer Streetscooter in Aachen übernommen, um ihre Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Anfang 2020 gab die Post bekannt, keine E-Fahrzeuge mehr zu produzieren, da es nicht wirtschaftlich zu betreiben sei und laut Postchef Frank Appel die E-Mobilität nicht ausreichend gefördert werde und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren noch immer einen Wettbewerbsvorteil hätten, da deren negative Wirkungen nicht angemessen bepreist würden.

Die Post, deren E-Mobil-Flotte mittlerweile mehr als 15.000 Fahrzeuge umfasst und die als mit Abstand größte E-Flotte in Europa gilt, kündigte auch an, das Unternehmen verkaufen zu wollen, die Fahrzeugherstellung sollte noch im Jahr 2020 beendet werden, wurde dann aber um ein Jahr verlängert. Anfang Oktober wurde nun bekannt, dass das Start-up Odin Automotive aus Luxemburg Streetscooter von Post/DHL übernehmen will.

Das Unternehmen Streetscooter, einst initiiert und mitgegründet von Günther Schuh, Professor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, hatte drei Modelle im Angebot: Work, Work L und den Work XL (zusammen mit Ford auf dessen Modell Transit gebaut). Aktuell gibt es nur das Modell „Performance“.

Die Post hat derweil ein Projekt laufen, bei dem Frachtflugzeuge mit Elektroantrieb genutzt werden sollen.

