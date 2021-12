Am Freitag war der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast in Hannover. Gemeinsam mit Regionspräsident Steffen Krach schaute sich der SPD-Politiker die Impfstraße im Zoo an. Anschließend traf er sich mit Ministerpräsident Stephan Weil. Beide zeigten sich angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus’ äußerst besorgt und warben für umfangreiche Booster-Impfungen.