Landesbischof über Kirchenschließungen: „Es ist zum Heulen“

Hannover

Landesbischof Ralf Meister bedauert es, dass vorerst bis Ostern keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können und Kirchen geschlossen sind. „Mich schmerzt das sehr“, erklärte er in einer Videobotschaft. „Die großen Räume der Hoffnung und des Trostes sind zu“, sagt Meister. „Es ist zum Heulen. Es ist eine Zeit der Bewährung.“ Es sei jedoch nötig, die Schwächsten zu schützen. Meister rief dazu auf, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Die Landeskirche veröffentlicht künftig an jedem Sonntag einen Gottesdienst in Internet. Zum Auftakt wird am Sonntag, 22. März, von 8 Uhr an unter anderem auf www.landeskirche-hannover.de ein etwa 20-minütiger Gottesdienst aus der Pauluskirche in Hannover zu sehen sein, den Pastorin Anke Merscher-Schüler und der Liedermacher Fritz Baltruweit gestaltet haben.

Um 21 Uhr läuten die Glocken

Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat die Kirchengemeinden in seinem Bistum aufgerufen, regelmäßig abends um 21 Uhr die Glocken zu läuten. Das Geläut solle zum Gebet rufen und ein Dank an all jene sein, die sich derzeit für andere Menschen einsetzen.

Von Simon Benne