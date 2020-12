Hannover

Bevor Farah Demir ihren Dienst beginnt, oft in einer Nachtschicht, hüllt sie sich beinahe vollständig ein. Über die blaue Schwesterntracht zieht sie einen gelben Umhang, bedeckt ihr Haar mit einer OP-Haube und zieht blaue Latexhandschuhe bis zu den Ellbogen hoch. Zum Schluss schirmt sie Mund und Nase mit einer FFP-3-Maske ab und setzt eine Schutzbrille auf. Wenn alles passt und das Virus hoffentlich keine Lücke findet, geht sie zu den Patienten auf ihrer Intensivstation und kümmert sich um Menschen, die mit Covid-19 infiziert in den Betten um ihr Leben kämpfen.

Seit Beginn der Pandemie arbeitet die ausgebildete Intensiv-Schwester Farah Demir, 36 Jahre alt, auf der Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Sie sieht jeden Tag hilflose Männer und Frauen, alle haben Luftnot, Beatmungsgeräte sollen dies lindern. Menschen sterben, auch junge. „Es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist eine Krankheit, für die es kein Lehrbuch gibt“, erzählt sie am Telefon auf eine sanfte Art, als wäre es ihr unangenehm, jemanden mit diesem Elend zu behelligen. Angehörige von Patienten berichten, dass Farah eine Schwester mit viel Mitgefühl sei, „ein Sonnenstrahl in einem echten Albtraum“. Natürlich sorgt sie sich, selbst infiziert zu werden, aber noch mehr, nach irgendeiner Schicht die Klinik zu verlassen und das Virus ohne ihr Wissen zu übertragen, an ihren Mann, Kollegen, die Familie.

Status: „Geduldet, mit ungeklärter Identität“

Der private Kampf von Farah Demir ist seit vielen Jahren ein anderer, und er ist auf andere Weise existenzgefährdend. Obwohl sie seit 34 Jahren in Deutschland lebt, besitzt sie keinen Pass. Ihr amtlicher Status laut Aufenthaltsgesetz: Sie ist eine „geduldete Person mit ungeklärter Identität“. Farah Demir ist staatenlos, seit sie 1986 als zwei Jahre altes Mädchen mit ihren Eltern aus dem Libanon nach Deutschland flüchtete. Sie lebt im Ungewissen, von Duldung zu Duldung, zuletzt verlängert in Halb-Jahres-Rhythmen, aktuell bis Ende 2020. Immer hat sie im Kopf, dass mit dem nächsten Brief vom Amt die Ausweisung droht.

Die Ausländerbehörde Hameln, dort lebte sie bis vor drei Jahren, verlangt jetzt einen Pass. Wer in Deutschland lebt, braucht diesen Nachweis seiner Identität, ausgestellt von einem Staat dieser Welt. Kann sie dieses Dokument nicht vorlegen oder weitere Papiere, die zunächst ihre Identität bezeugen, steht die Ausweisung im Raum. Das Amt setzte ihr eine Frist von vier Wochen. Bis zum 20. Dezember soll Farah Demir beschaffen, was ihr seit Jahren trotz vieler Versuche nicht gelungen ist. Kann sie keinen Pass vorlegen, könnten „Konsequenzen“ die Folge sein. Eine davon: Ohne ihre Mitwirkung bis zum 20. Dezember werde es „nicht mehr möglich sein, ihre Duldung jeweils um sechs Monate zu verlängern“, schrieb die Behörde im November.

Farah Demir ist eine sehr freundliche, intelligente und zuvorkommende Frau. Sie erzählt, wie gut es zunächst aussah in Deutschland. Bis zum Jahr 2005 besaß sie eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Damals reichte der Ausländerbehörde eine Geburtsurkunde aus dem Libanon. Das Dokument ist zwar in dem von Krieg getroffenen Land nicht offiziell registriert, aber das Amt erkannte seine Echtheit an. Farah Demir und ihre Familie bekamen deutsche Pässe für staatenlose Menschen. Die junge Frau machte Abitur und absolvierte im Klinikum der Region ihre Ausbildung zur Krankenschwester.

Erfolgloses Bemühen um einen Pass

Dann änderte die Behörde in Hameln ihre Meinung. Ein Schreiben tauchte auf, angeblich ein Auszug aus einem türkischen Personenregister. Es bescheinigte, dass die gesamte Familie Demir türkischer Herkunft sei. Das unbefristete Aufenthaltsrecht wurde einkassiert und durch das System regelmäßiger Duldung ersetzt. Die Geburtsurkunde aus dem Libanon galt nichts mehr. Die Pässe wurden einkassiert. Farah Demir mag Covid-19-Patienten betreuen, aber wenn sie an einem freien Wochenende das Bundesland verlassen will, muss sie in Hameln um Erlaubnis bitten.

Doch woher kam dieses türkische Papier, das aus ihr eine bloß geduldete Person machte? Sie ist ratlos. „Ich weiß es nicht. Wir sind keine Türken.“ Etliche Daten auf diesem Blatt seien falsch. Danach haben fünf Kinder des Ehepaars Demir am gleichen Tag Geburtstag, immer am 9. Juli, nur das Jahr ändert sich. Farah soll einen Zwillingsbruder haben, „was nicht stimmt“. Falsch sei auch das Hochzeitsdatum ihrer Eltern, und am Tag, als sie angeblich in der Türkei geboren worden sein soll, lebte sie bereits in Deutschland. Gibt es weitere Papiere, womöglich stichhaltigere Belege, die eine türkische Staatsbürgerschaft bezeugen? Die Ausländerbehörde wollte Fragen aus Datenschutzgründen nicht beantworten.

Farah Demir ist der Ansicht, dass sie in den vergangenen Jahren sehr viel mitwirkte beim Versuch, die nötigen Dokumente zu besorgen. Sie erzählt von erfolgloser Bittstellerei im Behördendickicht. Mit dem Pass einer Staatenlosen habe sie nicht in den Libanon reisen dürfen, später habe ihr Geld gefehlt, um Anwälte im Libanon zu bezahlen. Ihr Versuch, bei der libanesischen Botschaft einen Pass zu bekommen, führte zu nichts. Dreimal wurde ihr Antrag abgelehnt, deutsche Staatsbürgerin zu werden. Abgelehnt, sagt sie, weil auf ihrer Geburtsurkunde der offizielle Stempel von 1984 fehlt.

Onlinepetition für dauerhaftes Bleiberecht

Anfragen beim türkischen Konsulat und bei der türkischen Botschaft scheiterten. Demir wollte bescheinigt haben, dass Angaben aus dem Personenregister nicht stimmen. Die Bitte scheiterte, mit einer offenbar grotesken Begründung: „Mir wurde gesagt, man wolle sich nicht damit befassen, weil es kein türkisches Dokument sei. In deren Augen bin ich Libanesin.“ Was die Deutschen seit Jahren nicht glauben. Das Verwaltungsgericht Hannover dagegen erkannte das Papier an, das eine türkische Herkunft bestätigen soll. Ein Versuch, über die Härtefallkommission in Niedersachsen einen sicheren Aufenthaltsstatus zu bekommen, scheiterte.

Inzwischen hat der Personalrat der MHH eine Onlinepetition ins Internet gestellt. Gefordert wird eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Farah Demir, gerichtet ist die Aktion an Bundesinnenminister Horst Seehofer. An der Medizinischen Hochschule hält man die Vorgänge um ihre Kollegin für absurd. „Sie arbeitet im öffentlichen Dienst, hat einen Festvertrag und ein einwandfreies Führungszeugnis, ausgestellt von einer deutschen Behörde. Und dann heißt es: Du hast keine Identität?“, sagt Nils Hoffmann, Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe in der MHH. Er muss laut lachen, als er die Lage zusammenfasst. Noch verrückter erscheint ihm eine mögliche Ausweisung, wenn er an den akuten Mangel an Pflegepersonal denkt. Auch diese Frage stellt die Petition: Warum eine Frau, die seit 34 Jahren im Land lebt und integriert ist, nicht auf Dauer in diesem Land leben dürfen soll.

„Es ist eine Tragik“

Vielleicht gibt es Hoffnung für Farah Demir, amtlich ist noch nichts. Vor einigen Jahren war Herbert Schmalstieg als Mitglied der Härtefallkommission mit ihrem Fall befasst, er erinnert sich an eine höfliche und kluge Frau. Damals konnte das Gremium nicht helfen, die Passfrage blieb ungeklärt. Nach einem Anruf beschäftigte sich Hannovers früherer Oberbürgermeister, immer noch Mitglied der Kommission, am Donnerstag erneut mit der staatenlosen Farah Demir. „Es ist eine Tragik“, sagt Schmalstieg, „ich dachte, alles wäre längst geklärt.“ Er telefonierte herum und teilte später mit: „Nach Auskunft des Innenministeriums steht eine Rückführung von Frau Demir nicht an.“

Brief und Siegel hat die Krankenschwester, die natürlich eine Identität hat, es fehlt ihr nur ein Pass, darauf noch nicht. Dass Farah Demir bleiben muss, ist auch ein Anliegen an der Spitze der MHH. Präsident Prof. Michael Manns sprach von einer „tadellosen und bewährten Pflegekraft, die in einem Mangelberuf arbeitet, in Deutschland aufgewachsen ist und die für ihre Situation nichts kann“. Die Hochschule werde sich nun „auf allen Kanälen“ für Farah Demir einsetzen.

Von Gunnar Menkens