Im Hauptbahnhof Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend eine Frau auf einer Rolltreppe gestürzt und hat sich mit ihren Haaren in den laufenden Stufen verfangen. Bundespolizisten befreiten die 24-Jährige, indem sie die Haare abschnitten. Anschließend legte sich die Neustädterin mit den Beamten an.