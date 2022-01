Gehrden

Mindestens einmal am Tag besucht ein Mäusebussard Familie Trümner in Gehrden-Everloh bei Hannover. Entweder landet er auf dem Garagendach oder auf der Balustrade im Wintergarten. Der Vogel hat sich nicht etwa verflogen, sondern besucht seine Ziehmutter Charlotte. Die 14-Jährige hatte ihn vor sechs Jahren per Hand aufgezogen.

Damals war der wenige Tage alte Greifvogel aus dem Nest gefallen. Eine Spaziergängerin fand ihn am Waldrand des Benther Berges und brachte ihn zu Charlottes Vater Wilhelm Trümner – mit dem Wissen, dass dieser Jäger ist und sich mit heimischen Tieren auskennt. Trümner nahm das Bussardküken in seine Obhut. Für seine neunjährige Tochter war schnell klar, dass sie den Vogel aufziehen wolle.

Mäusebussard Bussi im Alter von wenigen Wochen. Quelle: Privat

Die Schülerin, die die neunte Klasse des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden besucht, erinnert sich noch gut an die Anfangszeit zurück. „Als er zu uns gebracht wurde, war er völlig entkräftet und dehydriert“, erzählt sie. Das „Wollknäuel“ habe Unterschlupf in einem mit einer kuschligen Decke ausgeschlagenen Karton gefunden. Am Anfang musste der etwa vier Wochen alte Wildvogel, der den Namen Bussi bekam, dreimal am Tag gefüttert werden.

Mit Fleischstücken groß gezogen

„Wir haben ihm ganz kleine Fleischschnitzel gegeben“, berichtet die 14-Jährige. Später hätten dann Eintagsküken und von der Nachbarskatze gefangene Mäuse auf der Speisekarte gestanden. „Bereits zwei Wochen später konnte der Vogel aufrecht stehen und sich bewegen“, berichtet Charlotte. Nach weiteren vier Wochen habe er schon so viel Kraft gehabt, dass er sich in die Luft erheben konnte. „Da saß er das erste Mal auf einem Ast“, erinnert sie sich. Bald danach entließ ihn Charlotte in die Freiheit. „Ich war gespannt, ob er wiederkommt.“ Und das tat er. „Schon am Abend saß er auf dem Dach des Gartenschuppens und wartete auf sein Futter.“

Zur Galerie Ein Mäusebussard besucht seit sechs Jahren die 14-jährige Charlotte. Das Mädchen aus Everloh hat den Vogel per Hand aufgezogen.

Im geschlechtsreifen Alter brachte der Mäusebussard sogar seine Partnerin mit. „Wir konnten sehr gut das Balzen beobachten und wussten, dass es wohl bald Junge geben würde.“ Tatsächlich entdeckte Charlotte mit ihrem Vater das Nest am Waldrand. „Wir fanden vier Küken.“ Der Greifvogel sei damals mehrmals am Tag gekommen, um sich eine zusätzliche Ration Futter für seinen Nachwuchs zu holen. „Als die Kleinen fliegen konnten, kamen sie mit Bussi sogar in unseren Garten“, erinnert sich Charlotte. Sie seien keineswegs scheu gewesen. Gefüttert wurden sie aber nicht. „Es wäre doch ein bisschen zu viel gewesen, fünf Bussarde mit Futter zu versorgen“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Vogel kommt täglich in den Garten

Auf den Namen Bussi hört der Greifvogel aus der Familie der Habichte heute noch, wenn seine Ziehmutter ihn ruft. Mindestens einmal täglich besucht er Trümners. An schönen Tagen komme er regelmäßig zum Baden vorbei. Bussi weiß ganz genau, dass Charlotte ihm jeden Tag einen kleinen Leckerbissen hinlegt. „Wenn wir es mal vergessen haben, macht er auf sich aufmerksam und schaut zum Fenster rein“, berichtet Charlotte amüsiert.

Die Freude, dass Bussi immer noch jeden Tag kommt, ist groß. „Manchmal muss ich ihn rufen. Oft kommt er aber auch einfach, wenn jemand von uns im Garten ist“, sagt sie. Anfassen lässt er sich nur von Charlotte. Freunden gegenüber sei er dagegen sehr scheu, wie ein normaler Wildvogel eben.

Von Heidi Rabenhorst