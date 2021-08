Goslar

Vor einem Feuer in einer Harzer Ferienanlage sind etwa 140 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Brand in der Ortschaft Hahnenklee niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte zu der Ferienanlage im Oberharz gerufen worden. Das Feuer in einem Kabelschacht mit einer starken Rauchentwicklung wurde schnell gelöscht. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar, der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Von RND/lni