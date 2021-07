Hannover

Der Corona-Lockdown hat nach den Erfahrungen der Caritas im Emsland zu einem deutlichen Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt geführt. Die Zahl der Anfragen und der Beratungen sei 2020 in den drei Beratungsstellen in Lingen, Meppen und Papenburg um bis zu 30 Prozent gestiegen, teilte der Verband am Mittwoch mit. Ausgangssperren, Homeoffice, Homeschooling, Einkommensverluste und oftmals beengte Wohnverhältnisse hätten die Situation in vielen Familien eskalieren lassen.

Kleinigkeiten arten in Handgreiflichkeiten aus

In Partnerschaften würden Männer gegen Frauen aggressiv, berichtete Monika Olthaus-Göbel von der Beratungs- und Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt in Lingen. Auch Männer griffen in Wohngemeinschaften andere Männer an. Zudem gebe es Übergriffe erwachsener Kinder gegen die Eltern oder andere Familienmitglieder. „Manchmal arten schon Kleinigkeiten in Handgreiflichkeiten aus“, sagte Olthaus-Göbel dem Evangelischen Pressedienst. Zudem habe sich deutlich gezeigt, dass Frauen durch coronabedingte Zusatzaufgaben sehr stark belastet seien.

Auch die Diakonie in Niedersachsen warnt vor einer Zunahme häuslicher Gewalt durch die Corona-Kalamitäten, wie sie bereits in der letzten Kriminalstatistik sichtbar wurde. Auch beim Schwangeren- und Frauennotruf Mirjam habe man eine Zunahme häuslicher Gewalt festgestellt, berichtet Diakoniepressesprecher Sven Quittkat der HAZ. Gerade Frauen und Familien in beengten Verhältnissen hätten sich in Corona-Zeiten an das Krisentelefon gewandt.

Kinderschutzbund spricht von struktureller Gewalt

Den Landesvorsitzenden des Kinderschutzbundes Niedersachsen, Johannes Schmidt, überraschen diese Nachrichten nicht. „Es ist genau das eingetreten, vor dem wir schon seit einem Jahr warnen – eine strukturell angelegte Kindeswohlgefährdung“, sagte Schmidt am Mittwoch der HAZ. So hätten während der Pandemie viele freie Träger, die normalerweise für die Jugendämter den Kontakt zu den Kindern gewährleisten sollen, diesen Kontakt verloren. „Gerade im ländlichen Raum, wie im Emsland, wird das zu einem Riesenproblem.“ Schmidt forderte die Jugendämter auf, in dieser Frage für größtmögliche Transparenz zu sorgen.

Kriminalstatistik belegt Anstieg

Das niedersächsische Innenministerium hat 2020 eine Zunahme der häuslichen Gewalt registriert. So wurden in der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr 21.509 Opfer polizeilich registriert – eine Zunahme um 1343 Fälle. 29 Menschen seien sogar durch häusliche Gewalt ums Leben gekommen, darunter 24 Frauen, berichtete Landespolizeipräsident Axel Brockmann vor einigen Monaten. Der Anstieg der Zahlen wird allerdings auch auf eine höhere Sensibilität der Bevölkerung zurückgeführt, Menschen entschließen sich heutzutage eher zu einer Anzeige als früher.

Von Michael B. Berger