Hann. Münden

Vier Jahre hat Matti Feldmann auf diesen Tag gewartet. Vier Jahre, in denen er seine dicken, blonden Haare immer weiter wachsen ließ. Der Neunjährige hat sie am Freitag im Frisörsalon Haarleking in Hann. Münden gespendet. Echthaarspenden werden immer wieder benötigt, um Perücken für Menschen herzustellen, die beispielsweise aufgrund einer Krebsbehandlung ihre Haare verloren haben.

Bevor es richtig losgeht, gilt es zu besprechen, welche Frisur sich Matti wünscht. Ilka Feldmann zeigt Frisörin Annemik Meyer ein Foto auf ihrem Handy: die Seiten rasiert, das Deckhaar länger. „Ein klassischer, aber moderner Jungenhaarschnitt“, sagt Meyer. Auf die Frage, ob er schon aufgeregt sei, antwortet Matti: „Mama hat vorhin gesagt, dass sie und Papa aufgeregter sind als ich.“

Waschen und Zöpfe flechten: Vorbereitungen für die Haarspende

Wie Matti auf die Idee gekommen ist, seine Haare zu spenden? „Ich habe eine Fernsehsendung gesehen, in der ein Mädchen seine Haare gespendet hat und weil ich mit vier Jahren mit Mama in die Klinik gefahren bin und da waren auch Kinder, die keine Haare hatten.“ Ilka Feldmann erhält 2017 die Diagnose Brustkrebs. Zu Hause sprechen sie darüber, dass eine Chemotherapie bedeuten könnte, alle Haare zu verlieren. Die Chemo wird nicht mehr nötig sein, Feldmann schafft es ohne. Matti begleitet seine Mutter nach ihrer Erkrankung in die Reha.

Vom Frisörstuhl geht es für Matti jetzt zum Haarewaschen. Dass er heute hier ist, hat er fast niemandem erzählt – „Nur eine Freundin weiß es!“ Die Frisörin Annemik Meyer erklärt die nächsten Schritte: „Je nachdem wie dick die Haare sind, machen wir einen oder mehrere Zöpfe, die dann abgeschnitten werden.“

Zurück auf dem Frisörstuhl dauert es eine Zeit, die Haare zu kämmen. Mattis Haare sind sehr dick, es reicht für drei Zöpfe – einer links, einer rechts, einer im Nacken. Und dann geht es los. „Ist das die Schere?“, fragt Matti. „Ja“, sagt Meyer, „das sind alles meine Scheren – mit welcher Seite fangen wir denn an?“ – „Links“.

Eine Erinnerung an die Haarspende für zu Hause

Bevor es an den letzten Zopf geht, erinnert Inhaberin Natascha Waas an etwas, das in der Aufregung beinahe untergegangen wäre: „Den letzten Zopf machen wir gleich noch mal für eine Erinnerungssträhne auf.“ „Schnipp, schnapp, da ist er ab“, sagt Ilka Feldmann schließlich.

Ihr Mann filmt mit dem Camcorder. „Sind sie jetzt ab?“, fragt er, „Zeig mal!“ Matti selbst wendet sich an Meyer: „Darf ich mal anfassen, wie kurz die jetzt sind?“ – „Klar!“ Er streicht sich über den Hinterkopf, kann es noch nicht so richtig glauben. „Das fühlt sich ja komisch an!“

Zur Galerie Matti Feldmann hat vergangenen Freitag in Hann. Münden seine Haare gespendet.

Meyer und Waas arbeiten gemeinsam an Mattis neuer Frisur. Immer wieder lacht er auf, der Rasierer kitzelt. Ilka und Guido Feldmann sind sichtlich gerührt. „Mir haben die langen Haare schon gefallen“, sagt Mattis Vater. Aber sie hätten auch so ihre Nachteile gehabt. Beim Schwimmen zum Beispiel: „Es hat immer eine Viertelstunde gedauert, bis die Haare trocken geföhnt waren.“

Zu Mattis Hobbys zählen noch Schwimmen, Schlagzeug spielen und Fußball. Eine weitere Leidenschaft ihres Sohnes verrät Ilka Feldmann: „Er hört am liebsten Radio 21. Je rockiger, desto besser.“ – „Ein Rocker muss einmal im Leben lange Haare haben“, sagt Waas und lacht.

Wie es mit Mattis Haarspende weitergeht

Links vor Matti liegen auf der Ablage drei dicke Zöpfe. Vom Waschen sind sie noch feucht, später werden sie schonend auf der Heizung liegend getrocknet. Die Frisörinnen sammeln alle gespendeten Zöpfe in einem kleinen Karton, diesen werden sie die Zweithaarmanufaktur Rieswick im nordrhein-westfälischen Velen-Ramsdorf schicken. Das Unternehmen kooperiert mit der Deutschen Krebshilfe und ermöglicht es, dass Kinder bis 16 Jahre zuzahlungsfrei Echthaarperücken erhalten.

Mattis Haare sind fertig gestylt. Wie findet er die neue Frisur? „Cool!“. Er nimmt den Frisörumhang ab, darunter kommt ein gelbes Trikot zum Vorschein, „Haaland“ steht auf dem Rücken. Erling Haaland von Borussia Dortmund ist sein Lieblingsfußfallspieler. Vielleicht will Matti seine Haare so lang wachsen lassen, wie Haaland sie trägt. „Also schulterlange Haare, die ich dann so zusammenbinden kann“ und deutet einen Man Bun an seinem Hinterkopf an.

Bevor es so weit ist, steht aber erst etwas anderes an. Heute ist Matti mit seinem Freund Ilja verabredet. Er ist der erste, den Matti mit seiner neuen Frisur überraschen wird.

Von Asja Wortmann/RND