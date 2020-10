Wenn Sie ein außergewöhnliches Projekt kennen, das in der HAZ vorgestellt werden soll, dann schreiben Sie uns. Wenn Sie selbst der Initiator sind, beschreiben Sie bitte kurz die Idee Ihres Projektes. Schicken Sie dazu bitte Ihren Namen, Ihre Anschrift, nach Möglichkeit eine E-Mail-Adresse und bitte unbedingt eine Telefonnummer mit – am besten eine Handynummer.

Möchten Sie ein Projekt vorschlagen, das jemand anderes organisiert hat, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre persönlichen Angaben, sodass wir Sie für Rückfragen erreichen können – und nach Möglichkeit eine Kontaktadresse desjenigen, der für das Projekt verantwortlich ist. Nutzen Sie dieses Online-Formular, schreiben Sie uns eine E-Mail an machen@haz.de oder per Brief: Hannoversche Allgemeine Zeitung, Stichwort „Nicht meckern, machen“, 30148 Hannover. Wichtig: Die Vorschläge müssen uns am 1. November 2020 vorliegen.

Unter allen Einsendungen sucht eine Jury die fünf interessantesten Projekte aus, die dann in der HAZ, dem „ Hamburger Abendblatt“, den „Kieler Nachrichten“ und bei NDR Info im Radio präsentiert werden.

Die Initiatoren der fünf ausgewählten Projekte bekommen als Dankeschön je zwei Eintrittskarten für ein Konzert in der Elbphilharmonie. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.