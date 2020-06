Die Vorstellungen zum Schulbetrieb gehen weit auseinander: Hessen will am 22. Juni in den Grundschulen wieder alle Kinder gemeinsam unterrichten – ohne Abstandsgebot. Dafür gibt es heftige Kritik der Lehrerverbände. Und was passiert in Niedersachsen nach den Sommerferien? Quelle: Arne Dedert/dpa