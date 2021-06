Für bestimmte Fächer gibt es an vielen Grundschulen in Niedersachsen zu wenige Lehrkräfte. Vor allem auf dem Land ist das ein Problem. Nun fordert ein Verband Anreize für Bewerberinnen und Bewerber.

An vielen Grundschulen in Niedersachsen fehlen ausgebildete Fachlehrer

Bildung - An vielen Grundschulen in Niedersachsen fehlen ausgebildete Fachlehrer

Bildung - An vielen Grundschulen in Niedersachsen fehlen ausgebildete Fachlehrer