In den Ställen keines anderen Bundeslandes leben mehr Schweine als in Niedersachsen, in keinem anderen werden so viele geschlachtet. Jetzt steht das Land vor einem Problem: Die Corona-Pandemie lähmt den Schlacht- und Zerlegebetrieb, in den Ställen stauen sich die Tiere. Wie verheerend diese Situation für Tiere und Halter ist, hat die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) am Donnerstag teils unter Tränen im Landtag berichtet.

Nach Corona-Ausbrüchen in Schlacht- und Zerlegungshöfen in den Landkreisen Emsland und Cloppenburg soll der Schlachtbetrieb im emsländischen Sögel ab Sonntag für drei Wochen ruhen. Auch im Schlachthof Emstek, das sich im ebenfalls als Risikogebiet eingestuften Landkreis Vechta befindet, läuft der Schlachtbetrieb nach einem Corona-Ausbruch nur noch eingeschränkt.

120.000 Schweine pro Woche

Beide Höfe sind für 40 Prozent des Schlacht- und Zerlegebetriebs in Niedersachsen zuständig, erklärte Otte-Kinast. Sollte auch in Emstek der Betrieb stillstehen, würden zumindest zeitweise 120.000 Schweine pro Woche nicht geschlachtet, während immer neue Tiere nachkommen.

Man sei im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, um Ausnahmegenehmigungen für den Schlachtbetrieb an Sonn- und Feiertagen zu erreichen, und stünde in Kontakt mit anderen Unternehmen und Bundesländern, um den Ausfall zu kompensieren. Doch das werde nicht ausreichen, sagt Otte-Kinast am Donnerstag im Landtag. Sie sprach von einer deutlichen Unterversorgung bei der Schlachtung, die die niedersächsischen Schweineställe massiv betreffe.

Barbara Otte-Kinast (CDU) Quelle: dpa/Archiv

Auch eine Knappheit bei der Fleischversorgung der niedersächsischen Bevölkerung schloss die Ministerin nicht aus. Zudem befürchtet die Ministerin, dass auf die Halter und Tiere ein „gravierendes Tierschutzproblem“ zukomme.

„Die Landwirte haben keine Chance“

Helmut Dammann-Tamke, landwirtschaftlicher Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ging am Donnerstag in einer Ansprache im Landtag noch weiter: Man laufe sehendes Auges auf eine Tierschutzverletzung zu, sollte der Betrieb in den Schlachthöfen weiter ruhen. „Die Landwirte haben keine Chance, weil jeden Tag neue Tiere geboren werden.“

Die Grünenfraktion kritisierte den Umgang der Landesregierung mit den Corona-Ausbrüchen an niedersächsischen Schlachthöfen erneut. Man habe kein Verständnis dafür, dass die Unterbringung der Beschäftigten weiter nicht in Einzelzimmer erfolge und der Betrieb trotz hoher Coronazahlen weiterlaufe, sagte Miriam Staudte, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast musste derweil ihre Ansprache im Landtag teils unterbrechen, weil ihr die Tränen kamen, als sie die Probleme in den Ställen und die Not der Tierhalter beschrieb.

„Ich wäre froh, wenn ich Ihnen sagen könnte, dass das Schlimmste bereits überstanden ist. Das kann ich aber nicht“, sagt Otte-Kinast an die Tierhalter gewandt. Sie forderte die Halter auf, die Ferkelproduktion sofort zu drosseln. Auch noch in Monaten werde es pandemiebedingt zu Einschränkungen im Schlachtbetrieb kommen.

Von Nadine Wolter