„Gorch Fock“ meistert zweite Probefahrt auf der Nordsee erfolgreich

Wilhelmshaven

Am Mittwoch kurz nach 16 Uhr war der Meilenstein bei der Werftüberholung der „Gorch Fock“ geschafft. Die Werftprobefahrt auf der Nordsee ist planmäßig verlaufen.

„Alle geprüften Schiffskomponenten haben ihren Praxistest bestanden. Wir werden in den folgenden Tagen im Rahmen der Endausrüstung weiterhin mit Hochdruck auf den geplanten Übergabetermin am 30. September hinarbeiten“, sagte Tim Wagner, der Geschäftsführer der Lürssen Werft.

Die Bremer Werft hatte die Bark seit 2019 in Arbeit. Sie hatte die Sanierung des 1958 gebauten Schiffes nach der Insolvenz von der Elsflether Schiffswerft übernommen. Bei der ersten Probefahrt nach fast sechs Jahren Sanierung hatte es Anfang September einen Motorschaden gegeben.

135 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet

Am Ende hat die Sanierung des Schiffes 135 Millionen Euro gekostet. Eine Summe, die noch nie zuvor für ein Segelschulschiff auf der Welt investiert wurde. Die Obergrenze wurde diesmal eingehalten.

Die „Gorch Fock“ hat jetzt wieder in Wilhelmshaven am Liegeplatz bei der Seeschleuse jetzt ausgerüstet. Am kommenden Donnerstag soll die Bark dann offiziell von der Werft an die Marine übergeben werden.

Rückkehr in den Heimathafen Kiel am 4. Oktober

Eine Feier ist dann aber nicht geplant. Unmittelbar danach startet dann die Überfahrt nach Kiel. Via Skagerrak soll die „Gorch Fock“ nach Kiel fahren. Es werden die ersten Seemeilen sein, die der Kommandant dann mit seiner Crew wieder allein an Bord ist.

Der Empfang in Kiel ist nach derzeitiger Planung für 4. Oktober im Laufe des Nachmittags geplant. Von Kiel aus startet dann auch die weitere Ausbildung der Stammbesatzung.

Von Frank Behling