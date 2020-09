Osterode

Die Herzberger AfD-Politikerin Dana Guth ist nicht mehr Mitglied des Göttinger Kreistages. Der hat in seiner Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle Osterode ihren Sitzverlust in diesem Gremium offiziell festgestellt. Guth hatte der Kreisverwaltung mitgeteilt, dass sie ihr Mandat als Kreistagsabgeordnete zum 31. Juli niederlegt. Als Nachrücker wurde jetzt ihr Sohn Sebastian Guth verpflichtet, der ebenfalls in Herzberg wohnt und bei der Landtagswahl 2017 im Wahlkreis Duderstadt für die AfD kandidiert hat. Wegen der Corona-Pandemie verpflichtete Landrat Bernhard Reuter das neue Kreistagsmitglied auf Abstand.

Die AfD-Kreistagsfraktion ist bereits vor drei Jahren zerbrochen. Nach Differenzen mit Guth scherten Frank Rathmann und Gabriele Kesten aus der Fraktion aus und gründeten die Unabhängigen Mandatsträger Göttingen ( UMG). Damit war auch der Fraktionsstatus der AfD verwirkt. Weil Guth nach Übernahme des AfD-Fraktionsvorsitzes im Landtag 2018 an keiner Kreistags- und Ausschusssitzung teilgenommen hat, hatte ihr die CDU-Fraktion vorgeworfen, ihr Verhalten grenze an Arbeitsverweigerung.

AfD-Landtagsfraktion hat sich jüngst aufgelöst

Die 50-Jährige ist seit 2016 AfD-Mitglied. An einem Richtungsstreit zerbrochen ist inzwischen die AfD-Landtagsfraktion. Am 12. September unterlag Guth beim Landesparteitag in der Vorsitz-Stichwahl Jens Kestner. Zehn Tage später trat sie mit Jens Ahrends und Stefan Wirtz aus der AfD-Fraktion aus, deren Vorsitzende sie bis dato gewesen war. Am Dienstag hat die Landtagsverwaltung die AfD-Fraktion für aufgelöst erklärt. Nach dem Rückzug von drei Abgeordneten verfüge sie nicht mehr über die Mindestgröße von sieben Mitgliedern.

Von Kuno Mahnkopf