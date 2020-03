Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erteilt allen Schulfahrten in Corona-Risikogebiete eine Absage. Der Gesundheitsschutz der Schüler und Lehrer sei hochzuhalten, teilte er mit. Zu den Risikogebieten gehören Italien, Iran, in China die Provinz Hubei und in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang).