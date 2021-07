Nach einem Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt, bei dem am Sonntagmorgen ein Polizist einem 28-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es ist nicht das erste Verfahren dieser Art.

Der Polizeieinsatz in Göttingen am 18. Juli 2021 und der Einsatz in Holtensen haben beide zu Ermittlungen gegen Beamte geführt. Quelle: gt