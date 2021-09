Nun steht es endlich fest: Nach dem vorläufigen Endergebnis der Neuauszählung der Göttinger Oberbürgermeister-Wahl tritt die Grünen-Kandidatin Doreen Fragel am 26. September in der Stichwahl an. Der Wahlausschuss hatte neu auszählen lassen, weil zwischen ihr und dem CDU-Mann Ehsan Kangarani nur 64 Stimmen lagen.