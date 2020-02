Gönner der AfD lebte zurückgezogen und bescheiden in Bückeburg

Hannover

Das Millionenvermächtnis eines Ingenieurs aus Bückeburg ( Landkreis Schaumburg) an die AfD bleibt auch einen Tag nach Bekanntwerden des Nachlasses rätselhaft. Reiner S. lebte bis zu seinem Suizid im Sommer 2018 nach Angaben von Nachbarn zurückgezogen in einer kleinen Wohnung am Rande der Bückeburger Innenstadt – die Umgebung lässt nicht darauf schließen, dass der Mann so reich war, dass er der AfD mehr als 7 Millionen Euro in Gold und Immobilien vermachen konnte. Nachbarn beschreiben den Ingenieur als Einzelgänger, der selten oder nie Besuch empfangen habe.

Das Testament zugunsten der AfD fanden Beamte bei einer Wohnungsdurchsuchung nach dem Suizid des Mannes. Die Staatsanwaltschaft in Bückeburg bestätigte am Freitag ein Todesermittlungsverfahren, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden habe es nicht gegeben. Nicht offiziell bestätigt werden die Umstände des Suizids: Offenbar zündete sich der damals 79 Jahre alte Mann am frühen Morgen des 3. Juli 2018 am Rande der Bundesstraße 83 selbst an. Ein von Polizei und Feuerwehr herbeigerufener Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen.

Testament kurz vor dem Tod geändert

Kurz zuvor hatte S. sein Testament nach Angaben aus dem Bundesvorstand zugunsten der AfD geändert. Ein Sprecher des Nachlassgerichts in Bückeburg bestätigte am Freitag, dass ein Erbschein auf die AfD ausgestellt worden sei. Ob es gesetzliche Erben und damit Angehörige gibt, wollte der Sprecher nicht sagen.

Das Vermögen des Mannes bestand den Angaben zufolge überwiegend aus südafrikanischen Krügerrand-Goldmünzen, Goldbarren, aber auch aus Immobilien – möglicherweise hat Reiner S. auch die Wohnung in Bückeburg der AfD vermacht. Noch heute steht sein Name am Klingelschild, die Wohnung ist verwaist.

Gab es eine „Schatzkarte“?

Anscheinend hatte S. wenig Vertrauen in Banken. Sein Gold lag angeblich nicht in Schließfächern, er soll es versteckt oder vergraben haben – wo, habe er auf einem Papier, einer Art Schatzkarte verzeichnet, die ebenfalls in der Hausdurchsuchung nach seinem Tod gefunden worden sei. Offiziell bestätigt wird das allerdings nicht. AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter sagte der Nachrichtenagentur dpa lediglich, er habe den Eindruck, dass es sich bei S. um einen Menschen gehandelt habe, „der seine Sachen selbst verwaltet hat“.

Das passt nicht zu dem Bild, das S. abgab, als er noch im Berufsleben stand. Als Ingenieur muss S. ein erfolgreicher Erfinder gewesen sein. Insgesamt 106 Patente laufen auf seinen Namen. Die Firma DAL Georg Rost & Söhne in Porta Westfalica verdanke ihren Erfolg mit Sanitärarmaturen zu großen Teilen Reiner S. Das sagt jemand, der sich mit der Firmengeschichte auskennt und auch S. kennengelernt hat. „Er war einer der Topleute im Unternehmen. DAL war jahrzehntelang Marktführer in Deutschland bei Klospülungen.“ S. sei einer der Hauptentwickler gewesen und habe hohes Ansehen im Unternehmen genossen. „Seine Druckspülungen haben die Firma sehr stark gemacht.“ In den Neunzigerjahren wurde die Firma von einem größeren Mitbewerber übernommen.

Von Karl Doeleke