Gewaltverbrechen in Hannover: Junge Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt

Hannover

Eine junge Frau ist in Hannover tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Ermittler mitteilten, hatte eine Zeugin die Frau am späten Samstagabend in ihrer Wohnung in der Südstadt gefunden und dann den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Nach Angaben der Ermittler war die junge Frau nicht älter als 30 Jahre, weitere Details wollten sie in der Nacht noch nicht bekanntgeben. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht.

Die Leiche der jungen Frau wurde am späten Sonnabend in ihrer Wohnung in der Südstadt von Hannover entdeckt. Quelle: Christian Elsner

Polizei hüllt sich in Schweigen

Ebenso bedeckt halten sich die Beamten mit Informationen zur Tat. So schweigt die Polizei bislang dazu, wie und wann die junge Frau ums Leben kam. Die Wohnung des Opfers befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit acht Parteien. Noch in der Nacht waren die Kriminalpolizei und Spurensicherung am Fundort. Zudem sollten in der Nacht und am Sonntag erste Befragungen von Angehörigen und Zeugen durchgeführt werden. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Von RND/pah/lni