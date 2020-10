Hannover

Angesichts der hohen Arbeitsbelastung durch die zunehmenden Corona-Neuinfektionen haben Kreise und Kommunen ihre Gesundheitsämter personell teils massiv aufgestockt. Dies sei in den vergangenen Wochen und Monaten schnell und flexibel geschehen, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD). Meist sei die Verstärkung durch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen erfolgt. Im Gesundheitsamt des Kreises Cloppenburg wurde etwa das Personal von 57 auf derzeit über 100 nahezu verdoppelt. Dort sind in Amtshilfe auch zwölf Bundeswehrsoldaten sowie das Deutsche Rote Kreuz tätig.

„Die Kontaktnachverfolgung ist ein zentraler Baustein – das A und O, um Infektionsketten zu unterbrechen und so das Risiko einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus zu minimieren“, sagte Reimann der dpa. „Angesichts steigender Zahlen wächst auch die Herausforderung für die Gesundheitsämter, diese zentrale Aufgabe zu meistern.“

Region Hannover schult 40 Soldaten

Wie andere Kreise kämpft auch Cloppenburg gegen einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Laut Landesgesundheitsamt lag dort die Zahl der Neuinfektionen bei 96,7 gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenzwert, Stand: 15. Oktober). Cloppenburg gilt neben vier weiteren Kreisen, der Stadt Delmenhorst und auch der Stadt Bremen mit einem Inzidenzwert von über 50 als Corona-Hotspot. „Die Zahlen gehen rapide hoch“, sagte der Sprecher des Kreises Cloppenburg, Sascha Sebastian Rühl. Ein Grund, warum das Gesundheitsamt umstrukturiert und rund ein Dutzend Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten gebildet wurden.

So gibt es Extra-Teams unter anderem für die Datenerfassung, die Anordnung sowie die Aufhebung von Quarantänemaßnahmen, das Bürgertelefon und für die Kontaktnachverfolgung, wo auch die zwölf Soldaten Amtshilfe leisten. Aus der Veterinär-Abteilung seien sechs Mitarbeiter für die Abstriche von Corona-Tests abgeordnet worden. Beim Gesundheitsamt der Region Hannover wurden von Montag bis Mittwoch 40 Bundeswehrsoldaten des Heeres geschult. Der Einsatz ist zunächst bis 30. November befristet, dürfte aber wohl verlängert werden.

Behörden gehen von etwa 40 Kontakten pro Infiziertem aus

Insgesamt seien derzeit 80 Soldaten in Niedersachsen allein bei der Nachverfolgung im Einsatz, sagte Jasmin Henning vom Landeskommando Niedersachsen. Insgesamt wurden während der Corona-Pandemie in Niedersachsen 75 Amtshilfeanträge gebilligt. „Dieser Einsatz im Gesundheitsamt ist natürlich für die Soldaten eher ungewöhnlich, weil wir so etwas noch nicht gemacht haben. Bisher gab es eben Einsätze im Rahmen der Hilfeleistung bei Hochwasser, bei Schneekatastrophen, bei Waldbränden, aber das ist wirklich eine besondere Herausforderung“, so Pressestabsoffizier Jürgen Engelhardt.

Wie viele Kontaktpersonen letztlich auf einen positiv getesteten Fall kommen, lässt sich aus Sicht der Gesundheitsbehörden nur sehr schwer sagen. „Jeder Fall ist anders gelegen“, betonte der Sprecher des Landesgesundheitsamtes, Holger Scharlach. Es hänge vom Alter, dem Beruf, der jeweiligen Lebenssituation und den sozialen Aktivitäten ab. Im Kreis Cloppenburg geht man von bis zu 40 Kontakten aus, die eine Person gehabt haben könnte.

Um dabei zu helfen, Kontaktpersonen schneller und effektiver nachzuverfolgen, sind in Niedersachsen auch 50 Containment-Scouts des Robert Koch-Institutes im Einsatz. Das Institut unterstreicht auf seiner Internetseite die Wichtigkeit der Arbeit: „Das Isolieren von Erkrankten und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist seit Beginn des Corona-Geschehens in Deutschland eine zentrale Säule der Bekämpfungsstrategie.“

